Jogo do Fluminense x Atlético MG hoje onde assistir e horário Brasileirão

Com chances de assumir a liderança do Brasileirão, o Atlético Mineiro visita o Fluminense na noite desta quarta-feira, 8 de junho, com a bola rolando a partir das 21h30 (Horário de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Pela décima rodada da competição, descubra onde assistir o jogo do Fluminense x Atlético MG hoje.

Onde assistir o jogo do Fluminense x Atlético MG hoje?

Para assistir o jogo do Fluminense x Atlético MG hoje, o torcedor deve sintonizar os canais Globo e Premiere.

Pela TV aberta, a Globo exibe as emoções do confronto do Brasileirão nesta quarta-feira para todo o Brasil, menos aos estados da BA, PE, SP, RS, SC, PR, MT e MS. A narração vai ser de Luiz Roberto.

Por outro lado, o Premiere também transmite o jogo de hoje pela TV por assinatura, assim como o aplicativo para celular, tablet, computador e na smart TV.

Se você é assinante do Globo Play, pode encontrar a transmissão no aplicativo.

Informações do jogo Fluminense x Atlético MG ao vivo hoje:

Data: 08/06/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Arbitragem: Leandro Pedro Vuaden

Onde assistir: Globo e Premiere 2

+Mando de campo Copa do Brasil oitavas de final: confira o chaveamento

Fluminense e Atlético MG

Eliminado de duas competições internacionais e disputando as oitavas da Copa do Brasil, o Fluminense busca melhorar o seu desempenho no Brasileirão até aqui neste início de temporada. Uma das razões é porque ocupa a 13ª posição com apenas onze pontos, contabilizando três vitórias, dois empates e quatro derrotas.

Do outro lado, o Atlético perdeu a oportunidade de assumir a liderança do campeonato depois de empatar com o Palmeiras no fim de semana. O Galo, entretanto, ainda tem a possibilidade de chegar até a ponta da tabela se vencer o seu confronto desta quarta-feira. Neste momento, aparece em terceiro lugar com dezesseis pontos.

Escalações de Fluminense e Atlético MG:

Nonato foi expulso na última rodada e por isso não pode jogar hoje.

Escalação do Fluminense: Fábio; Cristiano, Manoel, David Braz, Samuel Xavier; André, Wellington, Ganso; Willian, Caio Henrique e Cano. Técnico: Fernando Diniz

O Galo, por outro lado, não tem Zaracho.

Escalação do Atlético MG: Everson; Tripodi, Nathan, Junior Alonso, Rubens; Allan, Jair, Nacho; Ademir, Sasha e Hulk. Técnico: Antonio Mohamed

Últimos jogos de Fluminense e Atlético MG

O Fluminense goleou o Oriente Petrolero com dez gols, mas nem isso foi o bastante para avançar de fase na Copa Sul-Americana. Além disso, no Brasileirão, o grupo comandado por Fernando Diniz tem sofrido para alcançar a parte de cima da tabela.

FLUMINENSE:

Oriente Petrolero 1 x 10 Fluminense (Sul-Americana)

Fluminense 1 x 2 Flamengo (Brasileirão)

Juventude 1 x 0 Fluminense (Brasileirão)

Por outro lado, o Atlético faz uma boa campanha no Brasileirão, assim como disputa as oitavas da Libertadores e também pela Copa do Brasil. Na segunda, inclusive, vai enfrentar o Flamengo.

ATLÉTICO MG:

Atlético MG 1 x 2 Tolima (Libertadores)

Atlético MG 2 x 1 Avaí (Brasileirão)

Palmeiras 0 x 0 Atlético MG (Brasileirão)

Confira no vídeo a seguir como foi a última partida entre os times.