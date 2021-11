Fluminense x Palmeiras hoje: transmissão do jogo ao vivo e horário -14/11

Fluminense e Palmeiras se enfrentam neste domingo, 14 de novembro, às 18h15, em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O confronto ocorre no Estádio do Maracanã, mas com transmissão na TV fechada. Saiba então onde vai passar o jogo do Fluminense x Palmeiras hoje, ao vivo.

Fluminense x Palmeiras hoje, ao vivo: onde assistir?

O jogo do Fluminense x Palmeiras hoje ocorre a partir das 18h15 e não terá transmissão ao vivo da TV aberta. No entanto, o torcedor poderá assistir a partida pelo Premiere, canal pay-per-view do Campeonato Brasileiro da Série A e B 2021.

Data: 14 de novembro 2021

Horário: 18h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã – Rio de Janeiro (RJ)

Transmissão do jogo Fluminense x Palmeiras hoje, ao vivo: Premiere

Qual a provável escalação de Fluminense x Palmeiras?

O treinador Abel Ferreira possui os desfalques de Gustavo Gómez e Piquerez, com as seleções do Paraguai e Uruguai, respectivamente. No entanto, tem a possibilidade do retorno de Felipe Melo, poupado nos últimos dois jogos.

Já do lado do Tricolor, o técnico Marcão não terá o zagueiro Nino, suspenso, e Luiz Henrique, que teve uma sobrecarga muscular na coxa esquerda e não terá condições para o jogo do Fluminense x Palmeiras hoje. Veja abaixo os prováveis times:

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Kuscevic e Victor Luis (Jorge); Danilo (Felipe Melo), Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Dudu e Rony.

Fluminense: Fluminense: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Lucas Claro, David Braz e Marlon; André, Yago, Martinelli (Cazares) e Arias (Luiz Henrique); John Kennedy e Fred.

Como as equipes chegam ao jogo?

Vindo de derrota para o Grêmio, o Fluminense perdeu a oportunidade de colar no G-6. Com o revés, o Tricolor Carioca estacionou nos 42 pontos e está a cinco da sexta posição do campeonato. Um novo revés pode então deixar o clube ainda mais distante da briga pelas vagas diretas para a Libertadores.

Por outro lado, o Palmeiras segue na vice-liderança do Brasileirão e chega ao confronto vindo de uma sequência de seis vitórias consecutivas. Com 58 pontos, o Verdão inicia a rodada a 10 do líder Atlético Mineiro. Palmeiras x Fluminense hoje é válido pela 32ª rodada.

No primeiro turno, o Verdão venceu a partida por 1 a 0. Relembre:

