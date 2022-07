Jogo do Fortaleza hoje ao vivo (31/07): onde assistir ao vivo

Neste domingo, 31 de julho, Cuiabá e Fortaleza se enfrentam a partir das 18h (Horário de Brasília), pela vigésima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Realizado na Arena Pantanal, em Cuiabá, descubra onde assistir o jogo do Fortaleza hoje ao vivo, com transmissão para todos os estados.

O Cuiabá, com 20 pontos, perdeu para o Coritiba na última rodada enquanto o Fortaleza, com 15 pontos, perdeu para o Fluminense na Copa do Brasil.

Onde assistir o jogo do Fortaleza hoje ao vivo

O jogo do Fortaleza hoje ao vivo terá transmissão do Premiere às 18h (Horário de Brasília). O streaming Globo Play também transmite as imagens em tempo real para os assinantes de todo país.

Somente para operadoras de TV por assinatura, o canal do Premiere exibe a partida de futebol neste domingo para todos os estados do Brasil. O pay-per-view, canais de futebol, pode ser adquirido por valor extra na mensalidade.

Online, o jogo do Fortaleza hoje ao vivo pode ser assistido no Globo Play, nos aplicativos para celular, tablet, computador e até na smart TV.

Informações do jogo do Cuiabá x Fortaleza hoje:

Data: 31/07/2022

Horário: 18h (horário de Brasília)

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá

Arbitragem: Paulo Cesar Zanovelli da Silva

VAR: Adriano Milczvski

Onde assistir jogo do Fortaleza hoje ao vivo: Premiere e Globo Play

Cuiabá e Fortaleza no Brasileirão

Sem vencer há três rodadas no Brasileirão, o Cuiabá promete intensificar o seu desempenho dentro de campo para garantir os três pontos neste domingo. Contando com o fator casa, o grupo mato-grossense promete escalar os principais jogadores do seu plantel ter a vantagem. Ocupando a 17ª posição, é o primeiro colocado da zona de rebaixamento com 20 pontos, com cinco vitórias, cinco empates e nove derrotas.

Do outro lado, o Fortaleza segue na lanterna do Brasileirão com 15 pontos, contabilizando três vitórias, seis empates e dez derrotas. Terceiro pior ataque da temporada, o Fortaleza marcou até aqui 15 gols, enquanto sofreu vinte e três, número que pode explicar o atual momento do grupo cearense. Se vencer, consegue escapar da degola.

No meio da semana, foi derrotado pelo Fluminense nas quartas de final da Copa do Brasil.

Quem joga hoje na rodada do Brasileirão?

A bola vai rolar em cinco jogos neste domingo, 31 de julho, pela vigésima rodada do Campeonato Brasileiro pela Série A, válida pelo segundo turno da competição.

A competição teve início no sábado, seguindo até a segunda-feira, 1º de agosto, com dez jogos no total da rodada onde disputam em pontos corridos.

O destaque neste domingo fica para o duelo entre Athletico e São Paulo, além do encontro de Internacional e Atlético Mineiro, com promessa de bom jogo. Confira a seguir todos os jogos da rodada.

Sábado (30/07):

Goiás x Coritiba

Ceará x Palmeiras

Corinthians x Botafogo

Flamengo x Atlético GO

Domingo (31/07): – jogo do Fortaleza hoje ao vivo

Athletico PR x São Paulo – 16h

Internacional x Atlético MG – 16h

Cuiabá x Fortaleza – 16h

América MG x Avaí – 18h

RB Bragantino x Juventude – 19h

Segunda-feira (01/08):

Santos x Fluminense – 20h

Leia também: Copa do Mundo Qatar 2022: 8 curiosidades da sede inédita