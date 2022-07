Copa do Mundo Qatar 2022: 8 curiosidades da sede inédita

Você sabia que o Qatar sediará a primeira Copa do Mundo no Oriente Médio? Além desse fato, a cidade sede se enquadra como a menor nação da história a abrigar a competição. Além do teor histórico e cultural, algumas características farão com que o Mundial de 2022 seja único e cheio de novidades. Veja 8 curiosidades sobre a Copa do Mundo Qatar 2022.

1. O mundial da tecnologia – Copa do Mundo Qatar 2022

O torcedor que resolver viajar até o país para acompanhar os jogos irá encontrar um estádio equipado com a tecnologia de mais alta eficiência. A cidade sede resolveu apostar nos recursos tecnológicos para se destacar e, realmente, promete muita novidade nesse quesito.

Para se ter ideia, o Qatar é considerado o país mais rico do mundo, quando se leva em consideração a renda per capita, ou seja, o valor do PIB dividido pelo número de habitantes do país. Assim, investir em tecnologia não é algo de outro mundo para a organização do evento esportivo.

A Copa do Mundo Qatar 2022 contará com uma tecnologia de refrigeração movida a energia solar nas áreas de treinamento e dos torcedores. Isso porque, no país, a alta temperatura é constante e pode deixar muitos torcedores, jogadores e equipe técnica, que não estão acostumados com o clima, passando mal.

Os estádios também serão todos eco-friendly. E, para que o público tenha maior imersão na Copa do Mundo Qatar 2022, redes de fibras óticas foram instaladas em todo o país, facilitando o uso da tecnologia de 5G em diversas áreas, inclusive, fora do estádio. Com grande velocidade e capacidade no processamento de informações, o Qatar oferece a maior experiência possível para o público na competição.

Por último, e não menos importante, a tecnologia dará show no quesito de inclusão. Haverá plataformas incríveis na Copa do Mundo Qatar 2022, com acesso a informações e entretenimento em Braille ou salas de visualização para jovens autistas.

2 – Copa do Mundo Qatar 2022 será realizada no fim do ano

Como o ineditismo marca a Copa do Mundo Qatar 2022, a data da competição também sofreu alteração. Pela primeira vez na história, a competição será realizada no final do ano, em novembro. Normalmente, os Mundiais acontecem na metade do ano (entre maio/junho/julho), depois do fim da temporada europeia de futebol.

Esse ano, no entanto, devido a alta temperatura na cidade, seria extremamente problemático realizar a competição durante esse período do meio do ano. Assim, a competição foi remanejada para o final de 2022. E, para aliviar o calor, ainda haverá toda uma instalação de refrigeração na área dos estádios.

3 – Conexão entre estádios da Copa do Mundo Qatar 2022

Outra novidade na Copa do Mundo Qatar 2022 é a facilidade de locomoção entre os estádios e as cidades da Copa. Graças ao tamanho do país e, claro, à boa infraestrutura das estradas, viajar de um lugar para outro será bem tranquilo.

Vale lembrar que as cidades sede terão distâncias curtas entre si, com no máximo 75km. Os torcedores também terão metrô e outros transportes públicos de graça no dia da partida a qual irá assistir. Para se ter acesso ao benefício, no entanto, é preciso solicitar o Hayya Card ou ter acesso ao aplicativo Hayya to Qatar 2022 (disponível para Android e iOS).

O metrô de Doha, capital do Qatar, é um dos que têm a melhor infraestrutura do mundo e terá três vagões diferentes: Família, Standard e Gold, cada categoria sendo destinada a um público específico.

Standard – homens sozinhos. Embora não seja proibido para mulheres e crianças.

Família – para casais, mulheres e crianças.

Gold – são os vagões de luxo, os mais caros.

4 – Machismo será pauta na Copa do Mundo Qatar 2022?

Em 2018, na Copa da Rússia, já havia preocupação em relação ao machismo cultural no país, agora, na Copa do Mundo Qatar 2022 a situação pode ainda persistir. Apesar de não ser obrigatório o uso de burca nem do hijab (pano que cobre os cabelos) no país, a mulher deve seguir algumas regras de vestimentas.

É proibido que as mulheres usem roupas muito curtas em locais públicos. O ideal é cobrir os joelhos e os ombros. O uso de roupas mais extravagantes e blusas de alças podem ser mal vistas, por exemplo. Por isso, as mulheres turistas são aconselhadas a não vestirem leggings, minissaias, vestidos sem mangas ou roupas apertadas e curtas.

No país, ainda existe um tipo de tutela masculina, onde o homem é quem tem o direito de dizer o que a mulher deve ou não fazer, para onde ela deve ir e como se comportar. O sistema também nega à mulher a guarda primária dos filhos, mesmo que estejam divorciadas e com guarda legal.

Não apenas na questão das vestimentas podem haver restrições. Em situação normal no país, as mulheres se locomovem em vagões separados dos homens. Devido à Copa do Mundo Qatar 2022 ser um evento esportivo grande, que une diversas culturas, esse acesso pode ser mais flexível, mesmo assim, melhor não arriscar.

5 – Homofobia na Copa do Mundo Qatar 2022

Como nem tudo são flores no Qatar, a homofobia é algo que, infelizmente, será bem comum. Bandeiras LGBTI+ foram banidas do evento e demonstrações de carinho em público serão estritamente proibidas.

Apesar do país ser considerado bem progressista dentro do Oriente Médio, o afeto entre público LGBTI+ não é visto com bons olhos e o casamento entre pessoas do mesmo sexo é abominado. Não existe lei de proteção ao público.

6 – Proibição de bebida alcoólica na Copa do Mundo Qatar 2022

Assim como em outros países Árabes, o consumo de bebidas alcoólicas é proibido. Assim, será igualmente vetado em locais públicos mesmo durante a Copa do Mundo Qatar 2022. A exceção do consumo será apenas em hotéis internacionais.

Por existir tal proibição, assim, os preços de cervejas e bebidas alcoólicas no local serão mais caras que o usual. O valor será quase cinco vezes a mais do que foi cobrado na Copa do Mundo no Brasil e três vezes mais do que a Copa na Rússia. De acordo com o jornal inglês ‘The Sun’, um copo de 550 ml de cerveja custará cerca de 10 libras (R$ 62).

7 – Sexo será proibido na Copa do Mundo Qatar 2022?

Os torcedores que desejam viajar para assistir aos jogos Copa do Mundo Qatar 2022 precisam ficar atentos quanto as leis que regem o país. Os visitantes que praticarem sexo casual no país, ou seja, relações sexuais fora do casamento, podem levar até sete anos de prisão.

A punição segue as normas culturais do local. O Catar, apesar de ser um país “progressista” em comparação aos demais do Oriente Médio, tem leis bem conservadoras. Demonstrações públicas de afeto são desaprovadas, mais ainda quando se trata de um casal homoafetivo; quem dirá expor-se a relações sexuais casuais.

8 – Fotos e registros de imagens na Copa do Mundo Qatar 2022

Quem não ama tirar fotos e fazer registros de eventos que participam, não é mesmo? Mais ainda quando esse evento é a Copa do Mundo. Mas, os torcedores que acompanharão de perto a Copa do Mundo Qatar 2022 precisam ficar atentos. Fotografar e filmar momentos no Mundial este ano precisará ser feito com mais cautela.

O país proíbe o registro de qualquer pessoa sem autorização prévia. A lei vale também para policiais e edifícios militares. Terão acesso liberados os jornalistas que tiverem a trabalho, com licença da Agência de Notícias do Catar.

Então, os torcedores que quiserem fotografar momentos da Copa do Mundo Qatar 2022 é bom tirar suas dúvidas antes de iniciar o registro, ou podem ser punidos.