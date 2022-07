Equipe mineira joga contra o Juventude pela rodada do Brasileirão com transmissão ao vivo

Jogo do Galo hoje no Brasileirão x Juventude hoje (02/07)

Com promessa de bom futebol em campo, o jogo do Galo hoje no Brasileirão será contra o Juventude neste sábado, 2 de julho. Com início às 16h30 (horário de Brasília), as equipes jogam no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, com transmissão ao vivo para todo o país. Saiba os detalhes e onde assistir o jogo de hoje.

Onde assistir jogo do Galo hoje no Brasileirão: Premiere e Globo Play

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

O Premiere e o Globo Play transmite o jogo do Galo hoje no Brasileirão 2022 para todo o país neste sábado, 2 de julho, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Isso significa que o embate não tem transmissão da televisão aberta, já que o canal do Premiere só pode ser encontrado entre as operadoras da TV por assinatura, a única maneira de exibição do jogo do país. Pacote de canais de futebol, o Premiere está disponível entre os valores de R$59,90 até R$89,90, ou através do próprio aplicativo do pay-per-view para Android ou iOS.

Já o Globo Play é o serviço de streaming responsável por retransmitir o jogo no aplicativo para celular, computador, smart TV ou tablets.

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

Provável escalação do jogo do Galo hoje:

Umberto Louzer continua sem William Matheus por suspensão, enquanto Bruninho, Edinho, Felipe Alves, Pitta, Paulo Miranda, Vitor Mendes e Vitor Gabriel por seguem lesionados.

Escalação do Juventude: Cesar; Júnior de Moraes, Rafael Forster, Thalisson Kelver, Rodrigo Alves; Yuri, Jadson, Capixaba; Óscar Ruiz, Chico e Ricardo Bueno.

Jair e Keno são as baixas para o técnico Mohamed.

Escalação do Atlético MG: Everson; Nathan, Junior Alonso, Guilherme Arana, Tripodi; Otávio, Allan, Nacho; Rubens, Ademir e Sasha (Hulk).

Como as equipes chegam para o duelo?

O Esporte Clube Juventude chega para o confronto vindo de três jogos sem vencer no Brasileirão. Com o desempenho dentro de campo, a equipe está na zona de rebaixamento, em 19º lugar, com onze pontos. São 14 jogos disputados com duas vitórias, cinco empates e então sete derrotas, contando com um ataque pouco eficiente de doze gols e uma das defesas mais vazadas, com 24 gols sofridos.

O elenco não disputa outra competição na temporada.

Do outro lado, o Atlético Mineiro vem para o jogo deste sábado depois de empatar por 1 x 1 diante do Emelec em casa, pelas oitavas de final da Libertadores 2022. Mesmo com alguns tropeços pelo caminho, o Galo mantém a sequência positiva de quatro jogos de invencibilidade no torneio brasileiro.

Ocupando a 5ª posição com vinte e quatro pontos, coleciona seis vitórias, seis empates e apenas duas derrotas então na temporada. Com o saldo extremamente positivo, briga pela liderança com os outros quatro rivais na parte de cima. No saldo de gols tem 22 gols marcados e a marca de apenas dezesseis sofridos.

Jogos do Brasileirão hoje

Cinco jogos acontecem neste sábado, 02 de julho, pela décima quinta rodada do Brasileirão Série A, na temporada atual.

O destaque fica para o encontro de Fluminense e Corinthians na abertura da rodada, além de Flamengo e Santos, e Palmeiras e Athletico Paranaense, duas equipes que brigam pela liderança.

Fluminense x Corinthians – 16h30

Juventude x Atlético MG – 16h30

Santos x Flamengo – 19h

Ceará x Internacional – 19h

Palmeiras x Athletico PR – 21h

