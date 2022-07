Jogo do Grêmio hoje ao vivo (03/07): onde vai passar e horário

Três pontos separam as equipes na parte de cima da tabela, entre o G4 da Série B do Brasileirão

Com promessa de bom futebol, o jogo do Grêmio hoje ao vivo vai ser contra o Bahia! Neste domingo, 3 de julho, as equipes entram em campo na Arena Fonte Nova, em Salvador, a partir das 16h (Horário de Brasília), pela décima sexta rodada da Série B do Brasileirão. Com transmissão na TV aberta, saiba onde assistir o jogo de hoje.

O time baiano vem de vitória contra o Brusque, enquanto os gremistas superaram o Londrina.

Onde vai passar o jogo do Grêmio hoje ao vivo?

Horário: 16h (horário de Brasília)

Onde assistir o jogo do Grêmio hoje ao vivo: Globo, SporTV, Premiere e Globo Play

Arbitragem: Raphael Claus (FIFA) / VAR: Rodrigo Nunes de Sá

A Globo, SporTV e o Premiere vão transmitir o jogo do Grêmio e Bahia hoje, pela rodada da Série B do Brasileirão neste domingo, 3 de julho, a partir das 16h (Horário de Brasília).

O canal da Globo exibe a partida da Série B para os estados da Bahia e Rio Grande do Sul de graça, com narração de Rogério Correa e comentários de Cabral Neto e Gustavo Castelluci.

Para quem quer assistir a partida mas está fora destes estados, os canais SporTV e Premiere são as opções, disponíveis apenas em operadoras da TV por assinatura. O pay-per-view também está disponível pela plataforma sob os valores de R$59,90 até R$89,90.

Para acompanhar no celular, o streaming Globo Play está disponível aos assinantes.

SPORTV:

SKY: 39 (439 no HD)

CLARO TV: 39 (539 no HD)

VIVO TV HD: 39, 539, 339 (Intelsat 34) e 819 no HD

OI TV: 39

PREMIERE:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

Provável escalação do jogo do Grêmio hoje ao vivo:

Jonathan e Marco são as baixas do Bahia. Além disso, o técnico Guto Ferreira foi detimido.

Escalação do Bahia: Danilo Fernandes; Matheus Bahia, Luiz Otávio, Ignacio, André Dhominique; Patrick, Júlio César de Rezende, Rildo; Daniel, Mugni e Rodallega. Técnico: Luís Fernando Rosa Flores

Os jogadores Eduardo Kannemann, Edilson, Elkeson, Benítez e o goleiro Brenno estão fora do plantel de jogadores.

Escalação do Grêmio: Gabriel; Rodrigo Ferreira, Pedro Geromel, Bruno Alves, Nicolas; Bitelo, Villasanti, Janderson, Campaz; Gabriel Teixeira e Diego Souza. Técnico: Roger Machado

Como estão Bahia e Grêmio na temporada?

Depois de acumular duas derrotas seguidas, o Bahia deu a volta por cima e conseguiu vencer o Brusque, para retornar para o G4 da Série B do Brasileirão em busca do tão sonhado acesso. Mesmo com bom desempenho dentro de campo, a diretoria optou por demitir Guto Ferreira do cargo de treinador e, por isso, Luís Fernando Rosa Flores assume provisoriamente o elenco.

Em 3º lugar com vinte e oito pontos, o Bahia acumula nove vitórias, um empate e cinco derrotas dentro e fora de campo. Nos números de gols, o grupo marcou dezessete gols, um número excelente que mostra a força do poder ofensivo, enquanto tomou apenas 8. Disputando as oitavas da Copa do Brasil, o Bahia perdeu o primeiro jogo para o Athletico PR.

O Grêmio, por outro lado, acumula nove partidas de invencibilidade na Série B, deixando torcedores gremistas esperançosos com o provável acesso de volta para a elite do futebol. Ocupando a 4ª posição da tabela com 28 pontos, o time está dentro do G4 e ali quer ficar.

O total vem com seis vitórias, sete empates e duas derrotas, contabilizando no ataque 13 gols marcados, um número expressivo e que reflete o empenho dos atletas pela camisa do Tricolor Gaúcho. No quesito gols sofridos, o número permanece em 5, eleita a melhor defesa da campanha do Brasileirão.

O Grêmio não disputa outras competições.

Jogos da Série B do Brasileirão hoje:

Fechando a décima sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a bola vai rolar entre três confrontos decisivos.

A rodada tem dois desfalques em campo. O Bahia, que segue na parte de cima, disputa com o Grêmio, com transmissão pela TV aberta em diferentes estados. Já o Vasco, vice-líder do Brasileirão da Série B, recebe no Maracanã o Sport, ambos entre o G4 da competição.

Confira a seguir os jogos da Série B e onde assistir.

Ponte Preta x Tombense – 11h (Premiere)

Bahia x Grêmio – 16h (Globo, SporTV e Premiere)

Vasco x Sport – 16h (Globo e Premiere)

