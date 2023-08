Jogo do Grêmio hoje ao vivo: onde assistir, horário e escalação (06/8)

O jogo do Grêmio neste domingo, 06 de domingo, é contra o Vasco pela 18ª rodada do Brasileirão, no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro. Com Suárez em campo, o objetivo do clube gaúcho é retomar a vice-liderança na classificação por isso saiba onde assistir a partida hoje às 16h, horário de Brasília.

Onde assistir jogo do Grêmio contra o Vasco?

O Grêmio vai jogar contra o Vasco hoje, 06, em partida do Brasileirão, a partir das 16h, com transmissão da Globo e Premiere para os estados RJ, RS, ES, DF, BA, SE, PB, RN, PI, PA, AM, RO, RR, AC e AP.

O Grêmio chega para este jogo com um empate diante do Goiás, fora de casa, no Brasileirão por 1-0. Em quarto lugar com 30 pontos, o Tricolor pode assumir a vice-liderança se ganhar e o Flamengo tropeçar na rodada. Renato Gaúcho deve entrar em campo com o time completo, tendo Gabriel; Bruno Uvini, Bruno Alves, Reinaldo, João Pedro; Villasanti, Carballo, Bitello; Nathan, Ferreira e Suárez.

Na lanterna do Brasileirão, o Vasco ainda não passou dos dez pontos e sequer marcou gol em sua casa. O treinador Ramón Díaz vai usar o jogo deste domingo, em São Januário, para tentar escapar da zona de rebaixamento com Léo Jardim; Miranda, Capasso, Léo Pelé, Pumita Rodriguez; Medel, Praxedes, Lucas Piton; Orellano, Sebastian Ferreira; Figueiredo.

Quando: 06 de agosto de 2023, às 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro

Onde assistir ao vivo: Globo e Premiere

Luis Suárez vai sair do time?

Depois de diferentes boatos sobre a saída de Luis Suárez do Tricolor de Porto Alegre, o treinador Renato Gaúcho confirmou a permanência do uruguaio até o fim do seu contrato, dezembro de 2024.

Com dores no joelho e em ação durante os 36 anos, Suárez demonstrou interesse em deixar o Grêmio para jogar ao lado do amigo Lionel Messi, no Inter Miami, nos Estados Unidos. A diretoria gaúcha, segundo a ESPN, não aceitou a rescisão e pressionou o jogador para ele permanecer até o fim do ano.

Suárez é o principal jogador do Imortal, com 16 gols em 33 partidas, além dos títulos do Campeonato Gaúcho e também da Recopa Gaúcha.

