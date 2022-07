Jogo do Grêmio hoje ao vivo: onde vai passar na TV e horário (19/07)

Pode comemorar torcedor porque tem jogo do Grêmio hoje ao vivo! Pela décima nona rodada da Série B do Brasileirão, o tricolor gaúcho enfrenta o Brusque nesta terça-feira, 19 de julho, a partir das 19h (Horário de Brasília), com transmissão ao vivo. Jogando no Estádio Augusto Bauer, em Brusque, confira onde assistir ao vivo o jogo de hoje.

Equipe gremista pode assumir a vice-liderança se vencer, enquanto o time catarinense busca a recuperação para alcançar a parte de cima da classificação.

Transmissão do jogo do Grêmio hoje ao vivo

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Onde vai passar o jogo do Grêmio hoje ao vivo: Premiere e Globo Play

Arbitragem: Luiz Flavio de Oliveira (FIFA) / Igor Junio Benevenuto (VAR-FIFA)

O Premiere e o Globo Play transmitem o jogo do Grêmio hoje ao vivo, a partir das 19h (Horário de Brasília), pela rodada da Série B do Brasileirão nesta terça-feira.

Sem transmissão pela TV aberta, o confronto pode ser assistido somente através do canal do Premiere, disponível em operadoras de TV por assinatura por valor extra. O pay-per-view é um pacote de canais de futebol.

Online, o jogo do Grêmio hoje ao vivo pode ser assistido pelo Globo Play, streaming por assinatura disponível para celular, tablet, computador e smart TV.

+ Copa do Mundo 2022: início e fim estão marcados para quando?

Como estão Brusque e Grêmio na Série B do Brasileirão?

O Brusque ocupa a 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro com 21 pontos, contabilizando seis vitórias, três empates e nove derrotas. O elenco catarinense pode melhorar o seu desempenho na competição se garantir os três pontos nesta terça-feira, mas ainda não consegue alcançar a parte de cima da tabela. Na última rodada, empatou por 1 a 1 com o CRB jogando fora de casa.

Do outro lado, o Grêmio faz uma boa campanha na Série B este ano. Em 4º lugar com 32 pontos, o time gremista pode alcançar a vice-liderança da competição se vencer o jogo de hoje, enquanto torce por um tropeço do Vasco também na rodada. O elenco contabiliza oito vitórias, oito empates e duas derrotas depois de vencer o Tombense por 3 a 0 na última rodada, com gols de Diego Souza e Bitello.

Jogos da rodada no Brasileirão da Série B

Dez jogos serão realizados durante a semana pela décima nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, onde todas as vinte equipes entram em campo.

O destaque fica para o encontro de Vasco e Ituano, além de Cruzeiro e CSA, onde o líder busca os três pontos para se manter como o grande favorito até a primeira divisão.

Por trinta e oito rodadas, as equipes disputam em pontos corridos as quatro vagas para o acesso. Confira a seguir todos os jogos da rodada.

Sport 0 x – Vila Nova

Terça-feira (19/07):

Brusque x Grêmio – 19h

Londrina x Sampaio Corrêa – 19h

Tombense x Criciúma – 19h

Bahia x CRB – 19h

Vasco x Ituano – 21h30

Quarta-feira (20/07):

CSA x Cruzeiro – 19h

Ponte Preta x Náutico – 19h

Chapecoense x Guarani – 19h

Novorizontino x Operário PR – 21h30