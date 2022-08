Jogo do Grêmio hoje transmissão ao vivo x Operário PR e horário (9/8)

Enfrentando o Operário, o jogo do Grêmio hoje transmissão ao vivo vai ser no Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília), ao vivo para todo o país. Valendo a 23ª rodada da Série B do Brasileirão, as equipes se enfrentam nesta terça-feira, 9 de agosto, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

O Tricolor soma 40 pontos e está em terceiro lugar na tabela, atrás do líder Cruzeiro e do vice Bahia. Já o Operário vem na 15ª posição com 24 pontos.

Jogo do Grêmio hoje transmissão ao vivo

O jogo do Grêmio hoje terá transmissão do Premiere, a partir das sete da noite, pelo horário de Brasília.

Com exibição para todo o Brasil, o pay-per-view transmite a partida através das operadoras de TV por assinatura, onde assinantes devem pagar valor extra na mensalidade para obter o pacote de canais

Online, o jogo do Grêmio hoje transmissão ao vivo vai ser no Globo Play, streaming disponível no aplicativo para smart TV, celular, tablet e computador.

Informações do jogo do Grêmio x Operário PR hoje:

Data: Terça, 09/08/2022

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul

Arbitragem: Bruno Arleu de Araujo (FIFA)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (VAR-FIFA)

Onde assistir: Premiere e Globo Play

Como assistir o jogo do Grêmio hoje online?

Além de acompanhar pela TV, o torcedor também tem a possibilidade de assistir o jogo do Grêmio e Operário online pelo celular. Isso porque o streaming Globo Play retransmite a partida para o torcedor que é assinante.

Pelo celular, basta obter o aplicativo do streaming, encontrar a transmissão do jogo do Grêmio hoje, clicar e aí curtir. O sistema é o mesmo para tablets e smart TV.

Pelo computador, o torcedor deve acessar o site www.globoplay.globo.com, entrar com o usuário e a senha, encontrar o jogo que quer assistir e pronto.

Qual a chance do Grêmio subir para Série A em 2022?

O Grêmio tem 85.2% de chances de se classificar para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, de acordo com o estudo publicado pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), atualizado diariamente.

O Tricolor Gaúcho é o terceiro lugar na classificação com 40 pontos, empatado com o Bahia. Se vencer nesta terça-feira, assume a vice-liderança e fica com apenas nove pontos diante do líder Cruzeiro. Entretanto, o grupo gaúcho deve torcer por um tropeço dos mineiros na rodada, o que não deve ser nada fácil.

O Cruzeiro é o time com a maior porcentagem para obter o acesso na próxima temporada. Segundo o estudo da UFGM, a Raposa tem 99.81%. Também aparecem na lista o Bahia, com 78.5%, o Vasco com 66.5% e o Londrina com 18.3%.

