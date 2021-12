Jogo do Grêmio x Atlético-MG hoje: onde assistir na TV e horário – 09/12

Buscando não ser rebaixado, o Grêmio enfrenta o Atlético-MG nesta quinta-feira, 09/12, o a partir das 21h30 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio pela última rodada do Brasileirão. Com transmissão na televisão, saiba onde assistir o jogo do Grêmio hoje ao vivo.

Onde assistir ao jogo do Grêmio hoje? Os canais Globo, na TV aberta, SporTV, na fechada, e a plataforma Premiere, vão transmitir o confronto de hoje ao vivo para todo o Brasil nesta quinta-feira.

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, cidade de Porto Alegre, no Brasil

TV: Globo (RS) e SporTV (Menos RS)

LiveStream: Premiere pelo aplicativo ou site (www.premiere.globo.com)

Ocupando a 18ª posição com 40 pontos, o Grêmio entra em campo para o tudo ou nada nesta quinta-feira. Para escapar do rebaixamento até a segunda divisão, o elenco gaúcho precisa vencer e torcer para Juventude, Bahia e Cuiabá não pontuarem, o que pode ser bem complicado se tratando de equipes que também estão na berlinda. Ao longo da temporada, o tricolor venceu 11 jogos, empatou outros 7 e perdeu 19.

Enquanto isso, o Atlético Mineiro é o grande campeão do Brasileirão depois de deixar a fila por 50 anos. Por isso, já classificado para a Libertadores e sem outros objetivos, o elenco já está de férias e, por isso, os reservas devem entrar em campo no jogo de hoje. Por fim, a campanha do Galo conta com 26 vitórias, 6 empates e somente 5 derrotas.

Escalação de Grêmio e Atlético-MG:

Vagner Mancini tem desfalques importantes para a decisão, sendo Geromel e Kannemann.

Já o Galo, por outro lado, somente cumpre tabela depois de conquistar o título do Brasileirão e, por isso, o técnico Cuca deve escalar reservas.

Grêmio: Gabriel; Rafinha, Ruan, Rodrigues, Diogo Barbosa; Thiago Santos, Lucas, Douglas Costa, Campaz, Ferreira; Diego Souza.

Atlético-MG: Rafael (Everson); Guga, Micael, Nathan, Dodô; Tchê Tchê, Alan Franco, Hyoran, Dylan; Sasha, Savarino

No jogo de ida, o Galo foi quem venceu o confronto.

Rodada 38 do Brasileirão 2021: o que está em jogo no último dia?