Jogo do Grêmio x Palmeiras AO VIVO: onde assistir e horário hoje (31/10)

Grêmio e Palmeiras se enfrentam neste domingo, 31, a partir das 16 horas, em partida da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O confronto ocorre na Arena do Grêmio, mas com transmissão na TV aberta e fechada. Saiba então onde assistir jogo do Grêmio x Palmeiras ao vivo e tudo sobre o duelo de hoje.

Onde assistir jogo do Grêmio x Palmeiras ao vivo?

O jogo do Grêmio x Palmeiras hoje ocorre a partir das 16 horas e terá transmissão ao vivo da TV aberta pela Rede Globo. No entanto, o torcedor também poderá assistir a partida pelo Premiere, canal pay-per-view do Campeonato Brasileiro da Série A 2021.

Data: 31 de outubro 2021

Horário: 16 horas (horário de Brasília)

Local: Arena do Grêmio – Porto Alegra (RS)

Onde assistir jogo do Grêmio x Palmeiras ao vivo: Rede Globo (TV Aberta para SP, RS, SC, PR, MG (exceto Juiz de Fora), GO, TO, MT, MS, BA, AL, PE, MA, PA e DF) e Premiere

Como as equipes chegam ao jogo?

Em 19º na tabela com 26 pontos, o Grêmio chega ao duelo deste domingo, 31, vindo de derrota para o Atlético GO por 2 a 1. Sem conseguir embalar na competição, o Imortal sofre então para sair da zona do rebaixamento e, atualmente, está a seis pontos do Santos, primeiro time fora do Z-4.

Por outro lado, a equipe do Palmeiras recuperou a boa fase na competição e engatou três vitórias consecutivas. Com o triunfo diante do Sport na última rodada, a equipe do Verdão chegou aos 49 pontos e saltou para a vice-liderança. A 10 pontos do líder Atlético MG, a equipe paulista segue com esperanças de brigar pelo título.

Na partida de ida, a equipe Alviverde venceu o duelo por 2 a 0. Relembre:

Qual a provável escalação de Grêmio x Palmeiras?

Em busca da vitória, os dois clubes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. A partir então do horário das 16 horas, a bola rola para o jogo do Grêmio x Palmeiras hoje, que o torcedor pode assistir ao vivo na tv fechada. Confira abaixo, quais os prováveis times para o duelo:

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Felipe Melo, Zé Rafael (Danilo) e Raphael Veiga; Dudu, Rony e Luiz Adriano.

Grêmio: Brenno; Vanderson, Geromel (Ruan ou Rodrigues), Kannemann e Bruno Cortez; Thiago Santos, Villasanti e Lucas Silva (Jean Pyerre); Douglas Costa, Alisson e Diego Souza.

