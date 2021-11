Jogo do Guarani e Vasco hoje ao vivo (4/11): onde assistir e horário

Guarani e Vasco se enfrentam nesta quinta-feira, 4, a partir das 19 horas, em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O confronto ocorre no Estádio Brinco de Ouro, mas com transmissão na TV fechada. Saiba então onde assistir jogo do Vasco hoje, ao vivo e tudo sobre o duelo.

Onde assistir jogo do Vasco contra o Guarani?

O jogo do Guarani e Vasco hoje ocorre a partir do horário das 19 horas e não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o torcedor poderá assistir ao vivo a partida pelo SporTV ou Premiere, canal pay-per-view do Campeonato Brasileiro da Série A e B 2021.

Data: 4 de novembro 2021

Local: Estádio Brinco de Ouro – Campinas (SP)

Horário: 19 horas (horário de Brasília)

Onde assistir jogo do Guarani e Vasco ao vivo: Premiere e SporTV

Como as equipes chegam ao jogo?

Com 49 pontos, o Guarani busca o triunfo na partida desta quinta-feira, 4, para colar na zona de acesso à elite do futebol brasileiro. O Bugre está na sétima posição, a cinco pontos do Goiás, atual quarto colocado. Entretanto, um triunfo pode levar o time paulista até o quinto lugar e deixar o clube na briga direta pelo G-4.

Por outro lado, o Vasco aparece logo atrás do Guarani, em oitavo lugar, mas com 47 pontos. Vindo de revés na última partida, o Cruzmaltino pode ver o sonho do acesso ficar ainda mais distante em caso de nova derrota. Por isso, precisa vencer a partida fora de casa, para seguir na busca pela vaga às primeiras posições.

Qual a provável escalação de Guarani x Vasco?

Em busca da vitória, os dois clubes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. A partir então do horário das 19 horas, a bola rola para o jogo do Guarani x Vasco hoje, que o torcedor pode assistir ao vivo na tv fechada. Confira abaixo, quais os prováveis times para o duelo:

Vasco: Lucão, Léo Matos, Leandro Castán, Ricardo Graça e Riquelme; Bruno Gomes, Marquinhos Gabriel e Nenê; Gabriel Pec, Morato e Germán Cano.

Guarani: Rafael Martins, Diogo Mateus, Ronaldo Alves, Thales e Bidu; Bruno Silva, Índio, Rodrigo Andrade e Régis; Júlio César e Bruno Sávio.

