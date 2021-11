Cruzeiro tem chances de cair para a Série C? Veja os números

O Cruzeiro vive um momento complicado tanto dentro quanto fora dos gramados. Na última segunda-feira, 01/11, chegou a marca de quatro jogos sem vencer na Série B do Brasileiro, apresentando 9.5% de chances de cair para a terceira divisão. Porém, com cinco rodadas faltando na temporada, tudo pode acontecer.

Quais são as chances do Cruzeiro cair para a Série C?

Até a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, o Cruzeiro tem 9.5% de chances de ser rebaixado para a terceira divisão do futebol de acordo com os dados do estudo divulgado no portal de estatísticas do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), atualizados diariamente.

A situação para o elenco mineiro parece piorar cada vez mais depois que viu a oportunidade do acesso para a elite desaparecer. Neste momento, ocupa a 14ª posição com 40 pontos, vencendo oito jogos, com dezesseis empates e nove derrotas na temporada. Além disso, a diferença com o Londrina, o primeiro colocado da zona de rebaixamento, é de 2 pontos, ou seja, uma diferença muito pequena.

Agora, com apenas cinco rodadas para terminar o Brasileiro, precisa mostrar tudo o que tem de melhor no elenco para conquistar vitórias e evitar que o prejuízo torne-se maior aos próximos anos.

Quantos jogos o Cruzeiro precisa ganhar para subir?

Neste momento, o Cruzeiro não tem mais chances de subir para a primeira divisão do futebol brasileiro. Com 40 pontos na reta final da temporada, a Raposa viu a oportunidade desaparecer depois que chegou até a parte de baixo da classificação na metade da competição e de lá não saiu mais.

Mesmo que ganhe todos os seus cinco jogos que ainda lhe faltam, ainda assim não conseguiria a vaga para o acesso da Série A no ano que vem.

+ Maurício Souza pode jogar em outro país após polêmica

Quais são os próximos jogos do Cruzeiro no Brasileirão Série B?

O Cruzeiro tem pela frente cinco jogos na Série B. Portanto se vencer todos, consegue escapar facilmente do rebaixamento. Porém, se perder e consequentemente ver os seus adversários ganharem nas rodadas, aí o caminho para a permanência deverá ser mais dramático do que o torcedor imagina.

É importante ressaltar que os dois últimos jogos, 37ª e 38ª rodada, ainda não possuem data e horário, sendo definidos pela própria CBF.

Confira a seguir os próximos jogos que o Cruzeiro tem para evitar as chances de cair.

Londrina x Cruzeiro

Sexta-feira, 05/11 às 21h30 no Estádio do Café, no Paraná – 34ª rodada

Cruzeiro x Brusque

Terça-feira, 09/11 às 21h30 no Estádio Independência, em Minas Gerais – 35ª rodada

Vitória x Cruzeiro

Domingo, 14/11 às 19h no Estádio do Barradão, em Salvador – 36ª rodada

Sampaio Corrêa x Cruzeiro

Sem data e horário definido no Castelão de São Luís no Maranhão – 37ª rodada

Cruzeiro x Naútico

Sem data e horário definido no Estádio Mineirão em Minas Gerais – 38ª rodada