Jogo do Guarani x Goiás ao vivo, horário e escalação de hoje (22/11)

No encerramento da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, Guarani e Goiás se enfrentam nesta segunda-feira, 22, no Estádio Brinco de Ouro. A bola rola a partir das 20 horas, mas com transmissão na TV fechada e pay-per-view. Saiba então onde assistir jogo do Guarani x Goiás ao vivo e tudo sobre o duelo.

Onde assistir jogo do Guarani x Goiás ao vivo?

A partida entre as equipes hoje, 22, não terá transmissão ao vivo da TV aberta. No entanto, o torcedor pode acompanhar o confronto em tempo real pelo Premiere, canal pay-per-view do Campeonato Brasileiro Série A e B.

Data: 22 de novembro 2021

Horário: 20 horas (horário de Brasília)

Local: Estádio Brinco de Ouro – Campinas (SP)

Onde assistir jogo Guarani x Goiás ao vivo: Premiere e SporTV

Confronto direto pelo G-4 da Série B

A partida tem um grande peso na briga pelas vagas de acesso à primeira divisão. Em sexto na tabela de classificação, a equipe do Bugre está com 59 pontos e sobe para o terceiro lugar em caso de triunfo. Dessa forma, vai a última rodada dependendo apenas de si para garantir a classificação.

Por outro lado, a equipe do Goiás é a quarta colocada, com 61 pontos, e com um empate consegue subir para o terceiro lugar. Entretanto, a vitória garante o time na próxima Série A, enquanto a derrota tira a equipe de dentro do G-4 e complica a situação do Esmeraldino na busca pelo acesso.

Qual a provável escalação de Guarani x Goiás hoje?

Em busca do triunfo, as duas equipes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. A vitória vale vaga no G-4 e por isso Guarani x Goiás vão ao jogo de hoj, que terá transmissão ao vivo, com o que de melhor possuem no elenco. Veja as prováveis escalações:

Guarani: Rafael Martins; Mateus Ludke, Ronaldo Alves, Thales e Bidu; Índio, Bruno Silva e Régis; Júlio César, Bruno Sávio (Pablo) e Lucão do Break.

Goiás: Tadeu; Dieguinho, David Duarte, Reynaldo e Artur; Caio, Felipe Bastos, Rezende e Elvis; Alef Manga e Nícolas.

As equipes se enfrentaram no primeiro turno pela 18ª rodada, mas com vitória do Esmeraldino por 2 a 1. Relembre:

