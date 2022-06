Jogo do Inter hoje ao vivo: onde vai passar na TV e horário (19/06)

Equipe do Inter tem a possibilidade de assumir a liderança do Brasileirão nas próximas rodadas

O resultado do jogo do Inter hoje ao vivo pode trazer mudanças na tabela do Brasileirão. O elenco gaúcho enfrenta o Botafogo neste domingo, 19 de junho, pela décima terceira rodada da competição, com a bola rolando a partir das 18h (Horário de Brasília). Jogando no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, saiba onde assistir ao vivo.

Com 21 pontos, o Inter aparece em terceiro lugar brigando pela liderança do Brasileirão. Se vencer o jogo deste domingo, a diferença para o atual líder e o Colorado cai para apenas um ponto, ou seja, passa a ser um forte concorrente ao título.

Já o Botafogo, por outro lado, conseguiu vencer o São Paulo na última rodada por 1×0 e, por isso, se afastou da zona de rebaixamento para ocupar a 14ª posição com 15 pontos. O resultado neste domingo aproxima o clube na parte de cima da classificação e quem sabe se afastar por total da degola.

Onde vai passar jogo do Inter hoje ao vivo?

O jogo do Inter hoje ao vivo vai ser transmitido no Premiere. Disponível somente em operadoras de TV por assinatura, o torcedor deve sintonizar o canal em seu televisor para curtir os melhores momentos do Brasileirão neste domingo.

O Premiere, pay-per-view, é um pacote de canais de futebol que funciona apenas sob valor extra na mensalidade pelas operadoras. Além disso, também está disponível através do aplicativo para celular, tablet ou computador.

Outra possibilidade de assistir é o Globo Play, serviço de streaming da emissora, cujo assinante tem o direito de curtir o futebol ao vivo e sem pagar mais nada.

Data: 19/06/2022

Horário: 18h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul

Arbitragem: Savio Pereira Sampaio (FIFA) / VAR: Rafael Traci

Onde assistir jogo do Inter hoje ao vivo: Premiere

+ Classificação do Brasileirão 2022: tabela após a 12ª rodada

Escalação do jogo do Internacional hoje: Daniel; Vitão, Moisés, Mercado, Fabricio Bustos; De Pena, Gabriel, Alan Patrick, Wanderson; Edenílson e David. Boschillia e Renê estão lesionados para o jogo deste domingo. Técnico: Mano Menezes.

Escalação do jogo do Botafogo hoje: Gatito; Phillipe Sampaio, Klaus, Joel Carli, Saravia; Patrick de Paula, Tchê Tchê, Hugo; Lucas Piazón, Erison e Vinícius Lopes. O Botafogo não poderá contar com Kanu e Victor Cuesta, suspensos, enquanto Carlinhos, Gustavo e Luís Oyama estão machucados. Técnico: Luis Castro.

Palpite Internacional x Botafogo

O elenco do Inter é o favorito para faturar os três pontos neste domingo. Sob o comando de Mano Menezes, o elenco gaúcho quer manter a sua invencibilidade no Brasileirão e, por isso, deve manter a escalação titular.

Mas não é só pelo fato de contar com bons números e desempenho nos gramados, assim como também joga em casa e, por essa razão, contará com o apoio dos torcedores em seu favor.

O Botafogo conseguiu vencer durante a semana, mas ainda possui um desempenho bastante irregular que precisa melhorar daqui para frente se quiser ter boas sequências.

Últimos jogos do Internacional:

Santos 1 x 1 Internacional (Brasileirão)

Internacional 3 x 1 Flamengo (Brasileirão)

Goiás 1 x 2 Internacional (Brasileirão)

Últimos jogos do Botafogo:

Palmeiras 4 x 0 Botafogo (Brasileirão)

Botafogo 0 x 1 Avaí (Brasileirão)

Botafogo 1 x 0 São Paulo (Brasileirão)

Quais os times favoritos para o Brasileirão 2022?

Até a décima terceira rodada do Brasileirão, os favoritos ao título da temporada são Palmeiras, Corinthians, Internacional, São Paulo, Athletico Paranaense e o Atlético Mineiro, cujo participação aparecem na parte de cima.

O atual campeão, o Galo, tem apresentado graves problemas para se manter entre o G-4 da competição. Já Palmeiras e Corinthians disputam a ponta da classificação.

Confira a seguir, de acordo com dados do estudo divulgado pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a probabilidade de título entre os dez primeiros.

Palmeiras – 39.4%

Corinthians – 14.5%

Internacional – 10.2%

São Paulo – 5.0%

Athletico PR – 4.6%

Atlético MG – 4.1%

Avaí – 3.8%

RB Bragantino – 3.0%

Santos – 3.0%

Fluminense – 1.8%

Acompanhe também o portal DCI no Google News.