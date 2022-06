Classificação do Brasileirão 2022: tabela após a 12ª rodada

Depois de vencer o Atlético Goianiense de virada, o Palmeiras segue na liderança do Campeonato Brasileiro na Série A. Com o fim da 12ª rodada nesta quinta-feira, 16 de junho, a tabela sofreu alterações com os resultados inesperados, tanto na parte de cima como também para baixo. Confira como ficou a classificação do Brasileirão 2022 atualizada.

Classificação do Brasileirão 2022 atualizada

Veja como ficou a classificação do Brasileirão 2022 completa e atualizada após a décima segunda rodada.

1 Palmeiras – 25 pontos

2 Corinthians – 22 pontos

3 Internacional – 21 pontos

4 Athletico PR – 18 pontos

5 São Paulo – 18 pontos

6 Atlético MG – 18 pontos

7 Avaí – 17 pontos

8 Santos – 17 pontos

9 RB Bragantino – 17 pontos

10 Flamengo – 15 pontos

11 Fluminense – 15 pontos

12 Coritiba – 15 pontos

13 América MG – 15 pontos

14 Botafogo – 15 pontos

15 Ceará – 15 pontos

16 Goiás – 14 pontos

17 Atlético GO – 13 pontos

18 Cuiabá – 12 pontos

19 Juventude – 10 pontos

20 Fortaleza – 7 pontos

Abrindo a décima segunda rodada do Brasileirão, o Santos buscou os três pontos, mas acabou no empate diante do Juventude fora de casa por 1 x 1.

O Atlético Mineiro, atual campeão brasileiro, sequer saiu do zero contra o Ceará na quarta-feira, descendo na tabela e ficando longe do G4 na classificação do Brasileirão 2022.

Para o Flamengo, finalmente uma vitória. Sob o comando do técnico Dorival Junior, o Mengo venceu o Cuiabá por 2 x 0 em casa, no Maracanã.

O Fluminense de Fernando Diniz decepcionou dentro de campo. Contra o América Mineiro, em Belo Horizonte, o tricolor carioca seguiu no empate sem gols.

Fechando a rodada na quarta, o Corinthians também tropeçou diante do Athletico e ficou no 1 x 1, perdendo a chance de assumir novamente a liderança.

O São Paulo, por outro lado, decepcionou os torcedores ao perder por 1 x 0 para o Botafogo fora de casa, no Rio de Janeiro. Com o resultado, o time carioca saiu da zona de rebaixamento.

Fechando a rodada também na quinta-feira, o Palmeiras venceu o Atlético GO em virada impressionante por 4 x 2, garantindo a vantagem na liderança na classificação do Brasileirão em 2022.

Resultados da 12ª rodada do Brasileirão

Pela 12ª rodada do Brasileirão, todas as vinte equipes da competição entraram em campo. Algumas tiveram mais sorte do que outras na busca pela vitória.

Foram dez jogos na rodada. Com os resultados inesperados, alguns grupos conseguiram subir na classificação, enquanto outros, como o Fortaleza, ficaram na zona de rebaixamento.

Juventude 1 x 2 Santos

RB Bragantino 4 x 2 Coritiba

Ceará 0 x 0 Atlético MG

Flamengo 2 x 0 Cuiabá

Goiás 1 x 2 Internacional

Athletico PR 1 x 1 Corinthians

América MG 0 x 0 Fluminense

Botafogo 1 x 0 São Paulo

Palmeiras 4 x 2 Atlético GO

Avaí 3 x 2 Fortaleza

Qual é a próxima rodada do Brasileirão 2022?

A próxima rodada do Brasileirão será a décima terceira rodada na temporada. Nenhum jogo foi alterado ou adiado, com isso, todas as vinte equipes da elite vão entrar em campo no fim de semana.

A rodada tem início no sábado, 18 de junho, seguindo até a segunda-feira, no dia 20 do mesmo mês.

Além de descobrir a classificação do Brasileirão 2022, confira também os jogos da próxima rodada.

Sábado (18/06)

Cuiabá x Ceará – 19h

Santos x RB Bragantino – 21h

Domingo (19/06)

Atlético MG x Flamengo – 16h

Corinthians x Goiás – 16h

Coritiba x Athletico PR – 16h

Internacional x Botafogo – 18h

Fortaleza x América MG – 18h

Atlético GO x Juventude – 18h

Flumiense x Avaí – 19h

Segunda-feira (20/06)

São Paulo x Palmeiras – 20h

+ Veja como está a classificação da Série B do Brasileirão