Jogo do Inter hoje x RB Bragantino ao vivo: onde assistir e horário (21/10)

Em partida atrasada da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, Inter e RB Bragantino se enfrentam nesta quinta-feira, 21, a partir das 20h (horário de Brasília). A partida ocorre no Estádio Beira-Rio, mas com transmissão ao vivo na tv fechada. Saiba então onde assistir jogo do Inter hoje diante do RB Bragantino, ao vivo.

Onde assistir jogo do Inter hoje x RB Bragantino?

O jogo do Inter hoje contra o RB Bragantino não terá transmissão da TV aberta. No entanto o torcedor poderá assistir a partida ao vivo no SporTV ou então no Premiere, canal pay-per-view do Campeonato Brasileiro da Série A.

Horário: 20h (horário de Brasília)

Data: 21 de outubro 2021

Local: Estádio Beira-Rio – Porto Alegre (RS)

Onde assistir jogo do Inter hoje x RB Bragantino: Premiere e SporTV

Como as equipes chegam ao jogo?

Com a derrota para o Palmeiras no último jogo, o Inter perdeu a oportunidade de entrar no G-6. Atualmente, o Colorado é o sétimo colocado na tabela, com 39 pontos, mas a um do Corinthians e a três do próprio RB Bragantino. Em caso de triunfo diante do Massa Bruta, a equipe gaúcha pode então subir duas posições na tabela e ocupar o quinto lugar.

Por outro lado, a equipe de Bragança Paulista não perde há cinco partidas nesta Série A. Com então 42 pontos, o time do interior paulista precisa do triunfo ou empate para não ser ultrapassado na tabela de classificação. Além do Brasileiro, o time do RB Bragantino também disputa a Sul-americana e está na final do torneio diante do Athletico.

Qual a provável escalação de Inter x RB Bragantino?

Em busca da vitória, os dois clubes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. A partir então do horário das 20h, a bola rola para o jogo do Inter x RB Bragantino, que o torcedor pode assistir ao vivo no SporTV ou pay-per-view. Confira abaixo, quais os prováveis times para o duelo:

Inter: Marcelo Lomba; Saravia, Mercado, Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso (Johnny), Patrick e Maurício; Taison e Yuri Alberto.

RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Natan e Luan Cândido; Jadsom, Emiliano Martínez e Pedrinho; Helinho, Cuello e Hurtado.

