Jogo do Inter x São Paulo sub-20: assistir ao vivo e horário da final (21/11)

Internacional e São Paulo se enfrentam neste domingo, 21 de novembro, em partida válida pelo primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro Sub-20. As equipes jogam no Estádio Beira-Rio, a partir das 16 horas, mas com transmissão ao vivo da TV aberta e fechada. Saiba então onde assistir jogo do Inter x São Paulo sub-20.

Onde assistir jogo do Inter x São Paulo Sub-20 ao vivo?

Os canais Band, na TV aberta, e SporTV em operadoras por assinatura são os responsáveis por transmitir todos os lances das finais do Brasileiro Sub-20 na temporada, com a escolha da preferência do torcedor.

Para assistir online, o site de streaming Eleven Sports passa ao vivo ambos os confrontos através de seu site oficial (www.elevensports.com) de graça para todo o Brasil. Outra opção é também os aplicativos BandPlay e GloboPlay, disponíveis em Android e iOS.

Data : 21 de novembro 2021

: 21 de novembro 2021 Horário : 16h (horário de Brasília)

: 16h (horário de Brasília) Local : Estádio Beira-Rio – Porto Alegre – (RS)

: Estádio Beira-Rio – Porto Alegre – (RS) Onde assistir jogo Inter x São Paulo Sub-20 ao vivo: SporTV, Band e Eleven Sports

Como os finalistas chegam para o confronto?

Depois de encerrar a primeira fase em sétimo lugar, o Colorado foi para a etapa eliminatória, mas sem ser favorito em seus confrontos. Nas quartas de final pegou o vice-líder Palmeiras e após vencer o jogo de ida por 2 a 1, empatou a volta em 3 a 3 e avançou à semi. O adversário da vez foi o Atlético MG e, após 0 a 0 na ida, o clube ganhou pelo placar mínimo a volta.

Por outro lado, o São Paulo avançou o mata-mata em quarto lugar na primeira fase. Nas quartas, o Tricolor eliminou o Athletico ao empatar por 1 a 1 na ida e vencer a volta por 3 a 2. Já na semifinal, o time são-paulino ganhou na ida pelo placar mínimo e empatou a volta em 1 a 1.

Qual a escalação de Inter x São Paulo sub-20?

Em busca do triunfo, as equipes do Inter x São Paulo vão para o jogo da final do Sub-20 com o que possuem de melhor no elenco. O segundo confronto ocorre no Morumbi, dia 28 de novembro, às 11h. Veja abaixo as prováveis escalações para a partida:

Inter: Anthoni; Bernardo, João Pedro e Tiago Barbosa e Thauan Lara; Lucas Vital e Matheus Dias; Estêvão, Alisson e Juan Cuesta; Matheus Cadorini.

São Paulo: Felipe; Beraldo, Luizão e Guilherme; Moreira, Pablo, Pedrinho, Talles e Patryck; Vitinho e Caio (Juan).