Jogo do Internacional x Santos hoje: onde assistir e escalações – 28/11

Pela 36ª rodada do Brasileirão, o Internacional recebe o Santos neste domingo, 28/11, a partir das 19h (horário de Brasília), no Estádio Beira-Rio. Dessa maneira, confira as informações e saiba onde assistir ao jogo do Internacional hoje.

Onde assistir jogo do Internacional x Santos: O confronto entre Internacional e Santos terá transmissão ao vivo da plataforma Premiere, disponível em operadoras por assinatura no site ou pelo aplicativo, sendo a única maneira de acompanhar o jogo de hoje.

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre

TV: Sem transmissão

LiveStream: Premiere

Pela nona posição com 47 pontos, o Internacional entra em campo neste domingo precisando reverter os seus últimos desempenhos negativos em campo. Por três rodadas, foi derrotado e, agora, mirando a Libertadores no topo da classificação, precisa garantir os três pontos em casa para que consiga chegar na reta final entre as melhores posições.

Enquanto isso, o Santos continua a sua luta para evitar o rebaixamento, mas com boa sequência de três jogos sem perder, conseguiu se afastar o suficiente para mandar o fantasma embora. Em décimo primeiro com 45 pontos, venceu até o momento onze jogos, perdeu doze e empatou também doze. Por isso, deve colocar os seus melhores jogadores em campo mesmo que esteja faltando muitos importantes.

Escalações de Internacional x Santos:

Paulo Victor não pode entrar em campo hoje já que foi expulso na rodada passada, enquanto Carelli, técnico dos santistas, não tem Marcos Guilherme, Marinho e Diego Tardelli

INTERNACIONAL: Marcelo Lomba; Moises, Custa, Méndez, Mercado; Rodrigo Dourado, Edenílson; Patrick, Taison, Saravia; Palacios

SANTOS: João Paulo; Kaiky, Luiz Felipe, Danilo; Madson, Vinicius, Felipe, Lucas Braga, Gabriel; Marcos, Ângelo

Leia também:

Quem ganhou a Libertadores 2021: Palmeiras é tricampeão