Jogo do Ituano e Chapecoense hoje: onde assistir e horário (23/07)

Neste sábado, 23 de julho, o jogo do Ituano e Chapecoense hoje é válido pela 20ª rodada do Brasileirão na Série B, no Estádio Municipal Doutor Novelli Junior, em Itu. A partida tem início a partir das 19h (Horário de Brasília), com transmissão ao vivo em todo o país. Confira todas as informações no texto a seguir.

O time paulista empatou com o Vasco, enquanto a Chape também não saiu do empate com o Guarani.

Onde assistir o jogo do Ituano e Chapecoense hoje?

O jogo do Ituano e Chapecoense hoje vai passar no Premiere e Globo Play, a partir das 19h (Horário de Brasília), neste sábado, pela rodada da Série B do Brasileirão.

O torcedor pode curtir todas as emoções da partida através do canal Premiere, disponível somente em operadoras de TV por assinatura. É importante lembrar que o pay-per-view só pode acessado por valor extra na mensalidade.

Online, o jogo do Ituano e Chapecoense hoje vai ser retransmitido no Globo Play, disponível para celular, tablet, computador e smart TV.

Como chegam as equipe para o jogo de hoje?

Sem vencer por cinco rodadas, o Ituano ocupa a 16ª posição com 20 pontos, contabilizando quatro vitórias, oito empates e sete derrotas na Série B do Campeonato Brasileiro. O grupo paulista tem o apoio da torcida neste sábado, mas entra em campo pressionado para obter resultados, já que na última rodada ficou mais uma vez no empate, somando apenas um pontinho.

Por outro lado, a Chapecoense também não faz um bom campeonato. Em 13º lugar com 22 pontos, a equipe verde contabiliza cinco vitórias, sete empates e sete derrotas com o total no saldo de gols em dezessete gols marcados e 19 sofridos, dentro e fora de casa. Por isso, o elenco de Chapecó terá de anular o adversário em campo para levar os três pontos para casa.

Quantos pontos são necessários para subir para a Série A?

Até aqui, na vigésima rodada da Série B do Brasileirão, são necessários de 49 até 68 pontos para ficar entre os classificados e conseguir subir até a primeira divisão. Os dados pertencem ao estudo do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Para o time que fizer menos pontos do que isso, aí a probabilidade para chegar até a divisão superior é praticamente menor. Por isso, cada vitória é importante aos times.

Classificação da Série B do Brasileirão 2022

O Cruzeiro segue na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, enquanto Vasco, Bahia, Grêmio, Tombense e Sport seguem na luta pela permanência até a parte de cima.

1 Cruzeiro – 42 pontos

2 Vasco – 35 pontos

3 Bahia – 34 pontos

4 Grêmio – 33 pontos

5 Tombense – 28 pontos

6 Sport – 27 pontos

7 Londrina – 26 pontos

8 Novorizontino – 26 pontos

9 Sampaio Corrêa – 25 pontos

10 CRB – 25 pontos

11 Criciúma – 24 pontos

12 Brusque – 22 pontos

13 Chapecoense – 22 pontos

14 Ponte Preta – 22 pontos

15 Operário – 20 pontos

16 Ituano – 20 pontos

17 CSA – 20 pontos

18 Náutico – 18 pontos

19 Guarani – 18 pontos

20 Vila Nova – 14 pontos

