Quantas figurinhas tem o álbum da Copa 2022 e quanto custará

Torcedores já estão ansiosos para comprar o álbum da Copa do Mundo no Catar

Faltando apenas quatro meses para a Copa do Mundo no Catar, os torcedores só pensam em uma coisa: o álbum de cromos dos jogadores. Mas quantas figurinhas tem o álbum da Copa 2022? A Panini, editora responsável pela produção do álbum, divulgou todas as informações sobre o objeto de desejo número um da torcida.

Confira no texto a seguir e fique por dentro. A Copa do Mundo no Catar vai começar em 21 de novembro.

+ Quando vai sair o álbum da Copa do Mundo 2022? Veja data

Quantas figurinhas tem o álbum da Copa 2022?

O álbum da Copa do Mundo do Catar terá 670 figurinhas, sendo 50 figurinhas especiais e 80 raras, de acordo com a editoria Panini.

A coleção vai contar com as trinta e duas seleções do Mundial da FIFA no Catar, além de cromos que representam os estádios que receberão os jogos na Copa, a bola da edição e a taça mais desejada do futebol.

O torcedor deve comprar os pacotinhos de figurinhas, com quatro cromos cada, e preencher o seu álbum até a Copa do Mundo começar.

O álbum da Copa do Mundo de 2022 estará à venda nas bancas de todo o Brasil a partir de 15 de agosto, pelo valor de R$44,90 o livro de capa dura, enquanto o folheto tradicional é R$12.

Cada pacote de figurinha sai por R$4,00, contendo cinco cromos dentro. No entanto, a Panini já disponibilizou em seu site oficial a pré-venda do álbum com os envelopes de figurinhas. O box com o livro de capa dura com 100 pacotes de figurinhas pode ser adquirido no site por R$449,90.

Outra opção pelo portal da Panini é o kit com 80 envelopes de figurinhas da Copa pelo valor de R$320. Aí, o torcedor é que escolhe como e quanto vai gastar para completar o seu álbum, contando também com pontos de troca entre torcedores por todo o país.

Quando começa a Copa do mundo 2022?

A Copa do Mundo do Catar vai começar em 21 de novembro de 2022, segunda-feira, com o jogo entre Senegal e Holanda, a partir das 07h (horário de Brasília), pela primeira rodada do grupo A no Al Thumama Stadium.

São trinta e duas seleções divididas em oito grupos, quatro equipes cada. Por três rodadas, elas disputam entre si onde os dois melhores de cada grupo avançam para as oitavas de final do Mundial. Daí, disputam o mata-mata de acordo com o chaveamentos da FIFA.

A Seleção Brasileira vai estrear na quinta-feira, 24 de novembro, contra a Sérvia pelo grupo G no Mundial, pela primeira rodada a partir das 16h (Horário de Brasília). Depois, joga com a Suíça e Camarões.

Confira a seguir todos os grupos da Copa do Mundo 2022.

GRUPO A: Catar, Equador, Senegal e Holanda

GRUPO B: Inglaterra, Irã, Estados Unidos e Representante da UEFA (País de Gales, Escócia ou Ucrânia)

GRUPO C: Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia

GRUPO D: França, Representante do Playoff (Peru, Austrália ou Emirados), Dinamarca e Tunísia

GRUPO E: Espanha, Representante do Playoff (Costa Rica ou Nova Zelândia), Alemanha e Japão

GRUPO F: Bélgica, Canadá, Croácia e Marrocos

GRUPO G: Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões

GRUPO H: Portugal, Gana, Uruguai e Coréia do Sul