Jogo do Londrina x Cruzeiro hoje ao vivo: onde assistir e horário (5/11)

Londrina e Cruzeiro se enfrentam nesta sexta-feira, 5, a partir das 21h30, em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B 2021. O confronto ocorre no Estádio do Café, mas com transmissão na TV fechada. Saiba então onde assistir jogo do Cruzeiro diante do Londrina ao vivo.

Onde assistir jogo do Cruzeiro hoje, ao vivo?

O jogo do Londrina e Cruzeiro hoje ocorre a partir do horário das 21h30 e não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o torcedor poderá assistir ao vivo a partida pelo SporTV ou Premiere, canal pay-per-view do Campeonato Brasileiro da Série A e B 2021.

Data: 5 de novembro 2021

Local: Estádio do Café – Londrina (PR)

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Onde assistir jogo do Cruzeiro ao vivo: Premiere e SporTV

Como as equipes chegam ao jogo?

Em 14º lugar, com 40 pontos, o Cruzeiro está com apenas dois de vantagem para a zona do rebaixamento e precisa do triunfo para a situação do clube não complicar na tabela. Sem vencer há quatro rodadas, o Cabuloso precisa reagir na competição, pois uma nova derrota pode colocar o clube dentro do Z-4.

Por outro lado, a equipe do Londrina busca engatar a terceira vitória consecutivas na competição. Em 17º, com 38 pontos, o time do Tubarão sai da zona do rebaixamento em caso de triunfo e respira mais aliviado na tabela.

Qual a provável escalação de Londrina e Cruzeiro?

Em busca da vitória, os dois clubes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. A partir então do horário das 21h30, a bola rola para o jogo do Londrina e Cruzeiro hoje, que o torcedor pode assistir ao vivo na tv fechada. Confira abaixo, quais os prováveis times para o duelo:

Cruzeiro: Fábio; Rômulo, Eduardo Brock, Ramon e Felipe Augusto; Adriano, Lucas Ventura e Giovanni; Bruno José, Vitor Leque e Thiago.

Londrina: César; Elacio Córdoba, Marcondes Jr, Augusto e Eltinho; João Paulo, Jhonny Lucas e Marcelo Freitas; Luiz Henrique, Roberto e Zeca.

LEIA TAMBÉM

+ Datas da final da Copa do Brasil de 2021: veja o resultado do sorteio