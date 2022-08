Jogo do Palmeiras feminino hoje onde assistir Brasileirão ao vivo (3/8)

O jogo do Palmeiras feminino hoje é válido pela penúltima rodada do Brasileirão. Jogando contra o Avaí nesta quarta-feira, 3 de agosto, a partida está marcada para começar às 4 horas da tarde, horário de Brasília, no Allianz Parque. Com transmissão ao vivo, descubra onde vai passar o jogo do Palmeiras hoje.

O clube alviverde soma 31 pontos e é o líder na tabela, com vantagem de um ponto com o vice Internacional. Já o elenco catarinense feminino está em 10º lugar e tem 17 pontos.

Onde vai passar o jogo do Palmeiras feminino hoje?

O jogo do Palmeiras feminino hoje ao vivo será transmitido no Eleven Sports, a partir das 16h (Horário de Brasília).

Sem qualquer tipo de transmissão pela TV, o confronto do futebol feminino será transmitido apenas pelo serviço de streaming Eleven Sports, disponível pelo site (www.elevensports.com) de graça ou no aplicativo para celular e tablet.

O torcedor deve acessar a plataforma, realizar o cadastro e aí procurar o jogo que deseja assistir.

Informações do jogo do Palmeiras x Avaí hoje:

Data: Quarta-feira, 03/08/2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo

Onde assistir: Eleven Sports

Arbitragem: Marianna Nanni Batalha

Últimos jogos de Palmeiras e Avaí

Grêmio 2 x 1 Avaí Kindermann – 13ª rodada do Brasileirão (Sábado, 18/06)

Cresspom 1 x 7 Palmeiras – 13ª rodada do Brasileirão (Domingo, 19/06)

Prováveis escalações do jogo do Palmeiras x Avaí hoje:

Provável escalação do Palmeiras: Jully; Agustina, Beatriz, Julia, Thais Ferreira; Bruna, Byanca Brasil, Duda Santos; Andressinha, Carol Baiana e Daiana.

Provável escalação do Avaí: Lorena; Dani, Tchula, Sinara, Karla, Catyellen; Jessica, Tuani, Jessica; Luany e Cássia.

Tabela do Brasileirão Feminino 2022

Após um mês de paralisação, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro Feminino está de volta! Faltando apenas duas rodadas para o fim da temporada, a competição vai retomar as suas atividades nesta quarta-feira, 3 de agosto, com oito confrontos durante a tarde e a noite.

Por causa Copa América Feminina, o torneio da primeira divisão teve de parar por ordem da Conmebol e CBF. Agora, a reta final da competição vai definir quem serão as oito classificadas para as quartas de final.

O chaveamento do mata-mata já está definido. Após a conclusão da 15ª rodada da primeira fase, disputada em pontos corridos, os elencos femininos que estiverem entre os oito primeiros na tabela vão disputar a fase eliminatória. O primeiro colocado enfrenta o oitavo lugar, o segundo o sétimo e assim sucessivamente.

Depois, os quatro que ganharem vão para a semifinal e, assim, os finalistas femininos lutam pelo título do Brasileirão.

Lembrando que os quatro últimos serão rebaixados para a segunda divisão do Brasileirão Feminino, a Série A2.

QUARTAS DE FINAL:

1º colocado x 8º colocado (1)

5º colocado x 4º colocado (2)

7º colocado x 2º colocado (3)

6º colocado x 3º colocado (4)

SEMIFINAL:

Vencedor quartas 1 x Vencedor quartas 2

Vencedor quartas 3 x Vencedor quartas 4

