Jogo do Palmeiras hoje vai passar na Globo hoje, 24/7?

Palmeiras e Internacional disputam a última rodada do primeiro turno do Brasileirão neste domingo

É dia de Verdão e o torcedor só quer saber se o jogo do Palmeiras hoje vai passar na Globo? A equipe recebe o Internacional neste domingo, 24 de julho, no Allianz Parque. Pela décima nona rodada do Brasileirão, a bola vai rolar às 16h (Horário de Brasília), com transmissão logo após o The Voice Kids, pela Globo na TV aberta.

Líder absoluto do Brasileirão, o Palmeiras é o campeão do primeiro turno com 36 pontos, com quatro de vantagem com relação ao segundo colocado. Se vencer o jogo deste domingo, aí o favoritismo para conquistar o título aumenta pela reta final da temporada. O time de Abel Ferreira tem a melhor campanha na primeira divisão do futebol brasileiro, com dez vitórias, seis empates, duas derrotas, e 29 gols marcados e 12 sofridos.

Do outro lado, o Internacional não perder há cinco rodadas do Brasileirão, enquanto ocupa a 6ª posição com 30 pontos. O elenco gaúcho é responsável por sete vitórias, nove empates e duas derrotas enquanto soma 26 gols marcados e dezoito sofridos dentro e fora de casa. Na última rodada, empatou com o São Paulo no Beira-Rio.

Jogo do Palmeiras hoje vai passar na Globo?

A partida do Palmeiras e Internacional hoje vai passar nos canais da Globo e Premiere, e o serviço de streaming Globo Play, às 16h (Horário de Brasília), neste domingo.

Com narração de Cléber Machado, o canal da Globo transmite o jogo do Brasileirão para todo o país ao vivo e de graça, menos para os estados do CE, RJ, ES, PI, RN e PB. Para o torcedor que mora nestes estados, a opção é curtir através do Premiere, pay-per-view disponível por valor extra nas operadoras de TV por assinatura.

Para assistir online, o torcedor deve sintonizar o Globo Play, plataforma de streaming para assinantes no celular, tablet, computador e até na smart TV.

Palmeiras campeão do primeiro turno do Brasileirão

Com 36 pontos conquistados, o Palmeiras é o campeão do primeiro turno na Série A do Campeonato Brasileiro.

O vencedor não ganha prêmios ou pontos extras da CBF, mas garante o favoritismo até o fim da temporada já que o campeão da primeira parte do torneio sempre tem a vantagem.

O Verdão contabiliza dez vitórias, seis empates e duas derrotas, com 29 gols marcados e o total de 12 sofridos, considerada a melhor campanha do torneio. Mesmo se perder neste domingo, o Palmeira não é ultrapassado.

