Jogo do Palmeiras x Atlético-MG hoje: onde assistir e horário – 23/11

Em jogo antecipado da 35ª rodada do Brasileirão, o confronto entre Palmeiras x Atlético-MG acontece nesta terça-feira, 23/11, a partir das 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque. Confira as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo do Palmeiras x Atlético-MG hoje.

Onde assistir jogo do Palmeiras x Atlético-MG hoje: O confronto entre Palmeiras e Atlético-MG hoje terá transmissão ao vivo da plataforma Premiere, canais disponíveis em operadoras por assinatura, no site ou também pelo aplicativo, sendo o único responsável por transmtir o jogo de hoje.

Data: 23 de novembro de 2021

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Allianz Parque, cidade de São Paulo, no Brasil

TV: Premiere

LiveStream: Premiere pelo aplicativo ou site (www.premiere.globo.com) disponível por assinatura

Em terceiro lugar do Brasileirão com 58 pontos, o Palmeiras segue vivo na luta entre as primeiras posições mas, ainda assim, praticamente não tem chances de título pela frente. Sem vencer por três rodadas, os comandados de Abel Ferreira tem um sério emblema pela frente já que precisam dos pontos para se manter na parte de cima enquanto disputa a final da Liberta no fim de semana.

Enquanto isso, o Atlético-MG segue como favorito ao título da temporada e, dessa maneira, precisa vencer o jogo de hoje para que, no fim de semana, entre em campo para conquistar o título de melhor time brasileiro. Em primeiro lugar, o elenco vem de vitória contra o Juventude tendo vinte e três vitórias, cinco empates e cinco derrotas.

Escalações de Palmeiras x Atlético-MG:

O técnico Abel Ferreira deve poupar jogadores no confronto desta terça-feira já que tem pela frente a final no fim de semana.

Já o Galo do comandante Cuca não poderá contar com Réver.

PALMEIRAS: Weverton (Jailson); Piquerez, Gustavo Gómez, Luan, Mayke; Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga, Scarap; Dudu, Rony

ATLÉTICO-MG: Everson; Mariano, Nathan, Alonso, Guilherme Arana; Allan, Zaracho, Jair; Diego Costa, Hulk, Keno

