Jogo do Palmeiras x Grêmio feminino hoje ao vivo e horário (20/08)

No primeiro jogo, o Verdão venceu por 5 a 0, garantindo a vantagem. Neste sábado, 20 de agosto, o jogo do Palmeiras x Grêmio feminino hoje define quem avança para a semifinal do Brasileirão Feminino, com início às 21h30 (Horário de Brasília), no Allianz Parque, na capital paulista.

A partida de volta vai passar ao vivo na TV e também online, somente para assinantes.

Onde assistir jogo do Palmeiras x Grêmio feminino hoje

O jogo do Palmeiras x Grêmio feminino hoje vai passar no SporTV 2, a partir das nove e meia da noite, pelo horário de Brasília.

Com transmissão para todos os estados do Brasil, a partida será transmitida somente através do SporTV 2, canal disponível em operadoras de TV por assinatura. É possível acessar através da programação no canal pago, entrando em contato com a operadora para torcedores que não possuem a emissora.

Para o torcedor que não possui a TV fechada, é possível acompanhar através do GloboPlay, serviço de streaming disponível pelo celular, tablet, computador ou até na smart TV. O torcedor deve obter a plataforma através do site www.globoplay.globo.com por valores entre R$24,90 até R$86,90.

Para assistir, basta acessar o aplicativo, colocar o usuário de e-mail e senha e curtir os melhores lances da decisão feminina neste sábado.

Chaveamento do Brasileirão Feminino 2022

O chaveamento do Campeonato Brasileiro Feminino na primeira divisão já está definido. Para a fase final da competição, os times já conhecem os caminhos que vão ter que passar se quiserem brigar pelo título da temporada.

Estão vivos no torneio feminino os times de Palmeiras, Grêmio, Ferroviária, São Paulo, Flamengo, Internacional, Real Brasília e Corinthians entre as quartas de final. Ao fim da etapa, somente quatro se classificam para as semifinais, seguindo o chaveamento.

As semifinais serão disputadas em 28 de agosto e 11 de setembro. Confira a seguir o chaveamento completo.

QUARTAS DE FINAL:

Palmeiras x Grêmio

Real Brasília x Corinthians

Ferroviária x São Paulo

Internacional x Flamengo

SEMIFINAL:

Palmeiras ou Grêmio X Real Brasília ou Corinthians

Ferroviária ou São Paulo X Internacional ou Flamengo

Quem tem mais título no futebol feminino?

O Corinthians é o maior campeão do Brasileirão Feminino, com 3 títulos conquistados em toda a história da competição. O elenco alvinegro levantou o troféu nos anos de 2018, 2020 e 2021, sendo o atual campeão do torneio feminino.

Em segundo lugar vem o Ferroviária, com 2 títulos e o Rio Preto, Centro Olímpico, Flamengo e Santos com 1 título para cada um.

O Palmeiras busca o seu primeiro título no Brasileirão Feminino. O alviverde foi vice-campeão em 2021, ao perder para o Corinthians na grande final, enquanto o Grêmio sequer alcançou uma final.

Corinthians 3 títulos

Ferroviária 2 títulos

Rio Preto 1 título

Centro Olímpico 1 título

Flamengo 1 título

Santos 1 título

