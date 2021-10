Jogo do Palmeiras x Sport hoje ao vivo: onde assistir e horário (25/10)

Palmeiras e Sport se enfrentam nesta segunda-feira, 25, a partir das 21h30, em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O confronto ocorre no Allianz Parque, mas com transmissão na tv fechada. Saiba então onde assistir jogo do Palmeiras e Sport hoje ao vivo.

Onde assistir jogo do Palmeiras e Sport hoje ao vivo?

O jogo do Palmeiras e Sport hoje ocorre a partir das 21h30 e não terá transmissão ao vivo da TV aberta. No entanto o torcedor também poderá assistir a partida pelo Premiere, canal pay-per-view do Campeonato Brasileiro da Série A 2021.

Data: 25 de outubro 2021

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Allianz Parque – São Paulo (SP)

Onde assistir jogo do Palmeiras e Sport hoje ao vivo: Premiere

Como as equipes chegam ao jogo?

O Palmeiras chega ao jogo de hoje vindo de duas vitórias consecutivas no campeonato. Com os triunfos, o Verdão voltou ao G-4 e atualmente é o quarto colocado, com 46 pontos. Ainda em busca do título, o time de Abel Ferreira precisa vencer para diminuir a diferença para o líder Galo que, hoje, é de 13 pontos.

Por outro lado, a equipe do Sport segue dentro da zona do rebaixamento. O Leão da Ilha engatou três vitórias consecutivas, mas nos dois últimos jogos não conseguiu o triunfo e perdeu o embalo. Com 27 pontos conquistados, a equipe pernambucana está em 18º na tabela, mas a vitória retira o time do Z-4.

No primeiro turno, a equipe paulista venceu o confronto por 1 a 0, na Ilha do Retiro. Relembre:

Qual a provável escalação de Atlético GO e Grêmio?

Em busca da vitória, os dois clubes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. A partir então do horário das 21h30, a bola rola para o jogo do Palmeiras e Sport hoje, que o torcedor pode assistir ao vivo na tv fechada. Confira abaixo, quais os prováveis times para o duelo:

Palmeiras: Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Felipe Melo, Patrick de Paula (Danilo Barbosa) e Raphael Veiga; Dudu, Rony e Luiz Adriano.

Sport: Maílson; Hayner, Sabino, Chico e Luciano Juba; Marcão Silva, Hernanes, Zé Welison e Gustavo Oliveira; Mikael e Leandro Barcia.

