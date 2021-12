Jogo do RB Bragantino x Internacional: onde assistir e horário hoje – 09/12

Em busca pela Libertadores, as equipes de RB Bragantino e Internacional se enfrentam nesta quinta-feira, 09/12, a partir das 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, na última rodada do Brasileirão. O jogo tem transmissão ao vivo e, dessa maneira, confira onde assistir ao jogo do Internacional hoje ao vivo.

Onde assistir jogo do RB Bragantino x Internacional hoje: O canal SporTV 3, disponível somente na TV fechada, e o Premiere, vão transmitir o jogo da última rodada do Brasileirão ta temporada 2012 ao vivo nesta quinta-feira.

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, cidade de Bragança Paulista, no Brasil

TV: SporTV 3

LiveStream: Premiere pelo aplicativo ou site (www.premiere.globo.com) disponível por assinatura

Praticamente classifiado para a fase de grupos na Libertadores, o RB Bragantino entra em campo nesta quinta-feira somente para carimbar o passaporte de maneira definitiva. Mas, para isso, precisao do resultado positivo em seu favor, o que pode ser um pouco complicado. Ocupando a sexta posição com 53, acumula 13 vitórias, 14 empates e 10 derrotas na temporada.

Enquanto isso, o Internacional também precisa da vitória nesta quinta para chegar até a Libertadores do ano que vem e, dessa maneira, retomar o seu bom desempenho de antes. Na 12ª posição com 48, além de ganhar o seu jogo, precisa torcer por tropeços de Santos, Ceará, América, Atlético-GO e também Fluminense. Em toda a competição, marcou 12 jogos vencidos, 12 empates e 13 derrotas.

Escalação de RB Bragantino e Internacional:

Os anfitriões não tem baixas em seu plantel. Já o técnico Aguirre não contará com Taison, Lindoso e Daniel.

RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Léo Ortiz, Luan; Jadsom, Martínez, Helinho; Artur, Cuello, Ytalo.

Internacional: Lomba; Saravia, Méndez, Cuesta, Moisés; Dourado, Mauricio, Edenilson, Palacios, Patrick; Yuri Alberto.

