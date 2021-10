Onde assistir jogo do Santos e Fluminense hoje ao vivo e horário (27/10)

Santos e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira, 27, a partir das 19h, em partida atrasada da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O confronto ocorre na Vila Belmiro, mas com transmissão na tv fechada. Saiba então onde assistir jogo do Santos e Fluminense hoje ao vivo.

Onde assistir jogo do Santos e Fluminense hoje ao vivo?

O jogo do Santos e Fluminense hoje ocorre a partir das 19h e não terá transmissão ao vivo da TV aberta. No entanto, o torcedor poderá assistir a partida pelo Premiere, canal pay-per-view do Campeonato Brasileiro da Série A 2021.

Data: 27 de outubro 2021

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio da Vila Belmiro – Santos (SP)

Onde assistir jogo do Santos e Fluminense hoje ao vivo: Premiere

Como as equipes chegam ao jogo?

Sem vencer há três rodadas do Campeonato Brasileiro, o Santos voltou a frequentar a zona do rebaixamento. Em 17º, com 29 pontos, o Peixe agora pode sair do Z-4 em caso de triunfo na partida atrasada. Por outro lado, um nova derrota pode complicar a situação do time na tabela.

Já o Fluminense chega ao confronto embalado com duas vitórias consecutivas, sendo a última diante do Flamengo, por então 3 a 1. Com o triunfo, a equipe do Tricolor chegou aos 39 pontos e ocupa a sétima posição na tabela. No entanto, em caso de vitória no duelo atrasado, a equipe carioca entra no G-6.

Qual a provável escalação de Santos e Fluminense?

Em busca da vitória, os dois clubes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. A partir então do horário das 19h, a bola rola para o jogo do Santos e Fluminense hoje, que o torcedor pode assistir ao vivo na tv fechada. Confira abaixo, quais os prováveis times para o duelo:

Santos: João Paulo, Robson, Emiliano Velázquez e Danilo Boza; Madson, Vinicius Zanocelo, Felipe Jonatan e Marcos Guilherme; Marinho, Lucas Braga e Diego Tardelli.

Fluminense: Marcos Felipe, Samuel Xavier, David Braz, Luccas Claro e Marlon; André, Yago Felipe e Jhon Arias; Caio Paulista, Luiz Henrique e Bobadilla (John Kennedy).

