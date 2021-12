Jogo do Santos x Cuiabá hoje: onde assistir, horário e escalações – 09/12

Brigando para não ser rebaixado, o Cuiabá visita o Santos nesta quinta-feira, 09/12, a partir das 21h30 (horário de Brasília), na Vila Belmiro, em partida válida pela última rodada do Brasileirão na temporada. O jogo tem transmissão ao vivo e, dessa maneira, confira onde assistir ao jogo do Santos hoje.

Onde assistir o jogo Santos x Cuiabá hoje: A plataforma de canais Premiere, em emissoras de TV fechada e por assinatura, é quem vai transmitir o jogo da última rodada do Brasileirão em 2021 ao vivo nesta quinta-feira.

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Vila Belmiro, cidade de Santos, no Brasil

TV: Premiere 6

LiveStream: Premiere pelo aplicativo ou site (www.premiere.globo.com) disponível por assinatura

Livre do rebaixamento e ocupando a 11ª posição, o Santos tem a chance de brigar até mesmo pela Pré-Libertadores na última rodada. Para isso acontecer, precisa vencer o seu jogo e torcer por tropeços de Ceará, Atlético-GO, Fluminense e América-MG, mesmo sendo complicado. Com 49 pontos, os santistas contabilizam 12 vitórias, 13 empates e 12 derrotas também na temporada.

Enquanto isso, o Cuiabá vem em 15º com 46 pontos depois de vencer o Fortaleza na penúltima rodada. Dessa maneira, para escapar do rebaixamento, o elenco visitante tem que ganhar o jogo desta quinta-feira por qualquer que seja o resultado. Além disso, tropeços de Juventude, Bahia e Grêmio ajudam se o Cuiabá empatar ou perder.

Escalação de Santos e Cuiabá hoje:

Para o técnico Carille não poderá contar com Marcos Leonardo, Raniel, Diego Tardelli e Felipe Jonatan no jogo de hoje.

Enquanto isso, o Cuiabá não tem baixas.

Santos: João Paulo; Robson, Luiz Felipe, Danilo Boza; Madson, Camacho, Zanocelo, Marcos Guilherme, Lucas Braga; Marinho, Léo

Cuiabá: Walter; Ramon, Paulão, Alan, Uendel; Camilo, Pepê, Cafu, Marques; Max, Elton

No último jogo entre as equipes do Brasileirão, o Cuiabá foi quem levou a melhor por 2 a 1. Se o cenário se repetir, o time verde sairá ganhando já que briga pelo rebaixamento.

Relembre como foi a partida no primeiro turno entre as equipes.

