Jogo do Santos x Palmeiras hoje: onde assistir AO VIVO e horário (7/11)

Dia de clássico! Santos e Palmeiras se enfrentam neste domingo, 7, a partir das 16 horas, em partida válida pela 30ª rodada do Brasileirão da Série A. O duelo será realizado no Estádio da Vila Belmiro, mas com transmissão na TV aberta, fechada e streaming. Saiba então onde assistir jogo do Santos x Palmeiras hoje, ao vivo.

Onde assistir jogo do Santos x Palmeiras hoje?

O jogo do Santos x Palmeiras hoje ocorre a partir do horário das 16 horas e terá transmissão da TV aberta pela Rede Globo, para os estados de SP, RS, PR, GO, TO, MT, MS, AL, PE, CE e PA. No entanto, o torcedor também poderá assistir o clássico ao vivo pelo Premiere, canal pay-per-view do Campeonato Brasileiro da Série A e B 2021.

Outras opções para acompanhar a partida ao vivo serão pela TNT Sports ou pelos serviços de streaming HBO MAX e Estádio TNT Sports.

Data: 7 de novembro 2021

Local: Estádio Vila Belmiro – Santos (SP)

Horário: 16 horas (horário de Brasília)

Onde assistir jogo do Santos x Palmeiras hoje: Globo, Premiere, TNT Sports, HBO MAX e Estádio TNT Sports

Como as equipes chegam ao jogo?

Vindo de duas vitórias consecutivas, o Santos conseguiu se afastar da zona do rebaixamento. Com 35 pontos, o Peixe inicia a rodada na 15ª posição, mas busca engatar o terceiro triunfo seguido para respirar mais aliviado na tabela e saltar para o meio da classificação.

Por outro lado, o Palmeiras venceu seus últimos quatro confrontos e voltou a briga pelo título. O Verdão tem 52 pontos e está em terceiro lugar, a 10 do líder Atlético MG. Um triunfo no clássico recoloca a equipe palmeirense na vice-liderança da tabela.

Qual a provável escalação de Santos x Palmeiras?

Em busca da vitória no clássico, as duas equipes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. A partir então do horário das 16 horas, a bola rola para o jogo do Santos x Palmeiras hoje, que o torcedor pode assistir na TV aberta, fechada e streaming. Confira abaixo, quais os prováveis times para o duelo:

Santos: João Paulo; Danilo Boza, Robson e Emiliano Velázquez; Madson, Vinicius Zanocelo, Felipe Jonatan e Marcos Guilherme; Marinho, Diego Tardelli e Lucas Braga.

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez (Jorge); Felipe Melo, Zé Rafael (Danilo), Raphael Veiga e Gustavo Scarpa; Dudu e Rony.

