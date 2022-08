Jogo do Sport e Criciúma hoje (02/08): onde assistir ao vivo e horário

O jogo do Sport e Criciúma hoje é válido pela 22ª rodada da Série B do Brasileirão. Com promessa de bom futebol, as equipes entram em campo a partir das 21h30 (horário de Brasília), nesta terça-feira em 2 de agosto, na Ilha do Retiro, em Recife. Com transmissão ao vivo, confira onde assistir o jogo de hoje pela televisão e online.

O clube pernambucano tem 30 pontos e é o 7º na tabela da Série B, com diferença de sete pontos para o último colocado no G4. Já o Criciúma está em nono lugar com 28 pontos.

Jogo do Sport e Criciúma hoje

O jogo do Sport e Criciúma hoje vai passar no SporTV e Premiere, a partir das nove e meia da noite, pelo horário de Brasília. A partida é válida pela 22ª rodada da Série B do Brasileirão no segundo turno.

Os canais do SporTV e Premiere estão disponíveis somente em operadoras de TV por assinatura, com programação acessível para todos os estados do Brasil.

Online, o jogo será retransmitido através do Globo Play, plataforma de streaming no aplicativo do celular, tablet, computador e smart TV.

Informações do jogo do Sport x Criciúma hoje:

Data: Terça-feira, 02/08/2022

Horário: 19h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio Ilha do Retiro, em Recife, Pernambuco

Onde assistir: SporTV, Premiere e Globo Play

Arbitragem: Savio Pereira Sampaio (FIFA) / VAR: Elmo Alves Resende Cunha

Prováveis escalações do jogo do Sport e Criciúma hoje:

Nenhuma nova lesão foi detectada no plantel de jogadores.

Provável escalação do Sport: Carlos Eduardo; Pedro Henrique, Sabino, Chico, Sander; Ronaldo, Thiago, Fabinho, Denner; Luciano e Kayke. Técnico: Claudinei Oliveira

Os jogadores Hygor, Rafael Bilu e Tiago Marques estão lesionados.

Provável escalação do Criciúma: Gustavo; Helder Santos, Henríquez, Rodrigo Fagundes, Cristovam; Cazonatti, Léo Costa, Arilson; Marquinhos Gabriel, Lohan dos Santos Freire e Thiago Alagoano. Técnico: Claudio Tencati

Quem é o líder da Série B do Brasileirão 2022?

O Cruzeiro é o líder da Série B do Brasileirão 2022 neste momento com 46 pontos. Sem perder há quatro rodadas, o elenco mineiro empatou com o Brusque na vigésima primeira rodada, jogando no Estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina.

A diferença do primeiro para o segundo colocado é de sete pontos, ou seja, a Raposa ainda pode falhar em duas partidas que continua na liderança. O Vasco, em segundo lugar, conseguiu se recuperar nas últimas rodadas mesmo com a demissão de Maurício Souza.

No G-4, também estão Bahia e Grêmio, em segundo com 37 pontos e terceiro lugar também com 37, respectivamente. A diferença entre os dois é descontada pelo número de vitórias.

É importante ressaltar que somente os quatro primeiros da tabela se garantem até a elite do Brasileirão no ano que vem.

Quantos jogos faltam para acabar o campeonato da Série B?

Já foram 21 rodadas na Série B do Campeonato Brasileiro, então agora restam 17 rodadas para acabar a temporada da segunda divisão.

São 38 rodadas em dois turnos disputadas em pontos corridos. Em agosto de 2022, estamos no segundo turno da competição, onde todas as vinte equipes brigam para alcançarem a parte de cima da tabela e consequentemente o acesso de volta para a primeira divisão.

Cada confronto é definido no início da temporada pela CBF, que também determina a escala de arbitragem, os horários e os locais de cada jogo.

