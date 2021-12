Jogo do Sport x Athletico-PR hoje: onde assistir ao vivo e horário – 09/12

A última rodada do Brasileirão acontece nesta quinta-feira, 09/12, com o confronto entre Sport e Athletico PR a partir das 21h30 (horário de Brasília), na Arena de Pernambuco. Dessa maneira, confira onde assistir ao jogo do Sport x Athletico-PR hoje ao vivo tanto pela TV como no online.

Onde assistir Sport x Athletico-PR: O jogo entre Sport e Athletico-PR hoje não terá transmissão ao vivo em nenhuma plataforma.

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Arena de Pernambuco, cidade de Pernambuco, no Brasil

TV: Sem transmissão

LiveStream: –

Escalação de Sport e Athletico-PR:

Os anfitriões não podem contar com Leandro Barcia, Everaldo, Thiago Lopes, João Igor, Zé Welison e Marcão.

Enquanto isso, Alberto Valentim deve colocar jovens e os reservas para jogarem hoje.

Sport: Mailson; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino, Chico; Ronaldo, Betinho, Hernanes, Gustavo, Everton Felipe; Tréllez

Athletico-PR: Bento; Luan Patrick, Lucas Fasson, João Vialle; Khellven, Juninho, Jader, Márcio; Jaderson, Vinicius Mingotti, Pedrinho.

Em 19º lugar com 37 pontos conquistados, o Sport já está rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro do ano que vem. De maneira antecipada, o elenco pernambucano não conseguiu vitórias suficientes e, por isso, carimbou o passaporte. Por fim, tem em sua campanha 9 triunfos, 10 empates e 18 derrotas na temporada.

Do outro lado, o campeão da Sul-Americana em 2021, Athletico-PR, conseguiu escapar do rebaixamento na última rodada e, agora, não tem mais pelo que lutar. Já classificado para a Libertadores por ser o grande campeão do torneio secundário, não precisa se preocupar em brigar por vagas, o que faz com o que o time coloque os titulares para cumprir tabela. Ao todo, tem 13 vitórias, 7 empates e 17 derrotas.

No primeiro turno, os times empataram em zero a zero.

Rodada 38 do Brasileirão 2021: o que está em jogo no último dia?