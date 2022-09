Qual canal vai passar jogo do Vasco hoje x Londrina (29/09)

Em confronto direto pelo acesso, o jogo do Vasco hoje e Londrina disputam uma das partidas mais importantes nesta reta final por suas trajetórias. Pela 32ª rodada da Série B do Brasileirão, a partida nesta quinta-feira (29/09) será realizada em São Januário, no Rio de Janeiro, às 21h30 (Horário de Brasília). Saiba em qual canal vai passar jogo do Vasco hoje ao vivo.

Transmissão do jogo do Vasco hoje ao vivo

O jogo do Vasco hoje x Londrina tem transmissão do SporTV e Premiere, às 21h30 (horário de Brasília), além da retransmissão do GloboPlay, serviço de streaming.

Com exclusividade, os canais transmitem a partida decisiva da Série B do Brasileirão nesta quinta-feira, disponíveis apenas em operadoras de TV por assinatura. O Premiere, entretanto, só pode ser adquirido por valor extra na mensalidade entre os diferentes pacotes de canais de futebol.

Outra opção ao torcedor é assistir através do GloboPlay, serviço de streaming por assinatura. Para quem já é membro da plataforma, basta acessar o aplicativo no celular, tablet, computador ou smart TV, se o dispositivo for compatível.

Para quem não é, basta acessar www.globoplay.globo.com com pacotes entre valores de R$ 24,90 ou R$ 86,90 ao mês.

VASCO X LONDRINA:

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro

Qual canal vai passar jogo do Vasco hoje: SporTV, Premiere e Globoplay

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA)

Árbitro de vídeo: Rodrigo D Alonso Ferreira

Vasco x Londrina: como estão as equipes?

O Vasco segue vivo na briga pelo acesso até a Série A do ano que vem. Com 48 pontos conquistados, aparece na quarta posição da tabela com vantagem de apenas três pontos para o rival paranaense de hoje. Por isso, se vencer o jogo desta quinta-feira, consegue manter a diferença e assim continuar como favorito até a vaga. Foram treze vitórias, nove empates e nove derrotas até aqui, com o quinto melhor ataque ao marcar 35 gols e sofrer 28 apenas.

Fique de olho em: Nenê, Eguinaldo e Raniel.

Se o Vasco vencer: Segue na mesma posição da tabela.

Escalação do Vasco: Thiago Rodrigues; Leó Matos, Anderson Conceição, Danilo Bosa, Edimar; Yuri, Andrey Santos, Marlon; Nenê, Eguinaldo e Raniel.

Do outro lado, o Londrina segue na quinta posição com 45 pontos, ou seja, também é um grande concorrente para a vaga do acesso até a elite do Brasileirão. Com doze vitórias, nove empates e dez derrotas, o Tubarão espera levar os três pontos para o Paraná e assim diminuir a diferença com o rival carioca. Se vencer, empata em 48 pontos até nas próximas rodadas ficar pertinho do G4 da competição.

Fique de olho em: Douglas Coutinho, Caprini e Matheus Lucas.

Se o Londrina vencer: Pode ultrapassar o Vasco na tabela.

Escalação do Londrina: Matheus Nogueira; Jeferson, Saimon, Vilar, Alan Ruschel; João Paulo, Luis Mandaca, Gegê, Douglas Coutinho; Caprini e Matheus Lucas.

Confira no vídeo como foi a última partida entre as duas equipes.



