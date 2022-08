Jogo do Vasco hoje ao vivo com imagem (09/08) onde assistir e horário

O jogo do Vasco hoje ao vivo com imagem vai ser contra a Ponte Preta, a partir das 20h30 (horário de Brasília), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O confronto nesta terça-feira, 9 de agosto, será realizado no Estádio Moises Lucarelli, em Campinas, com transmissão ao vivo para todo país.

O Vasco soma 39 pontos em 4º lugar na tabela, atrás do líder Cruzerio, o vice Bahia e o Grêmio. Já a Ponte aparece em 13º com 26 pontos.

Onde vai passar jogo do Vasco hoje ao vivo com imagem

O jogo do Vasco hoje ao vivo com imagem terá transmissão no Premiere, a partir das oito e meia da noite, pelo horário de Brasília.

Disponível para todos os estados do Brasil, o pay-per-view exibe o confronto da Ponte Preta e Vasco nesta terça-feira ao vivo para os assinantes, disponível somente em operadoras de TV por assinatura.

Online, o streaming Globo Play retransmite a partida para os assinantes no aplicativo do celular, tablet, computador e smart TV.

Informações do jogo do Ponte Preta x Vasco hoje:

Data: Terça, 09/08/2022

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Moises Lucarelli, em Campinas

Arbitragem: Anderson Daronco (FIFA)

VAR: Adriano Milczvski

Onde assistir: Premiere e Globo Play

Onde assistir jogo do Vasco hoje online?

O serviço de streaming Globo Play retransmite o jogo do Vasco hoje ao vivo. Para acompanhar online, o torcedor tem a opção de acompanhar pelo celular, tablet, smart TV ou até mesmo no computador.

Pelo celular, o assinante deve baixar o aplicativo do Globo Play, entrar com o seu e-mail de usuário e senha, encontrar o jogo de futebol que quer assistir e conectar-se ao vivo.

Pelo computador, o site www.globoplay.globo.com disponibiliza a transmissão para todos os assinantes.

Quantos pontos o Vasco precisa para subir para Série A?

O Vasco precisa somar até 63 pontos para garantir o acesso até a elite do Campeonato Brasileiro.

De acordo com o estudo do Departamento Médico de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o número que garante o clube na primeira divisão é 68 pontos, mas começando com 60 já é uma boa pedida.

Em quarto lugar na tabela com 39 pontos, o clube carioca ainda tem um longo processo pela frente se quiser chegar até a primeira divisão do Brasileirão. Com dez vitórias, nove empates e três derrotas, precisa dar a volta por cima e continuar somando pontos até a reta final do segundo turno.

O Vasco tem 66.5% de chances de subir para a Série A, até o início da 23ª rodada, segundo o estudo da UFMG.

