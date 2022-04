Jogo do Vasco hoje onde assistir ao vivo e horário na Série B hoje

Nesta quarta-feira, o Vasco recebe a Ponte Preta a partir das 21h30 (Horário de Brasília), no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro, pela quarta rodada da Série B do Brasileirão. Confira onde assistir jogo do Vasco hoje ao vivo.

O time comandado por Zé Ricardo busca a primeira vitória na competição, já que ocupa a 15ª posição com apenas três pontos por empates, ameaçado pela zona de rebaixamento. Já os visitantes tem a oportunidade de levar para casa os três pontos e buscar a parte de cima da tabela.

Jogo do Vasco hoje onde assistir ao vivo?

Onde assistir o jogo do Vasco hoje vai ser no Premiere, a partir das 21h30, pelo horário de Brasília.

O torcedor pode acompanhar todos os lances do jogo do Vasco hoje apenas no Premiere, pay-per-view disponível em operadoras de TV por assinatura.

Outra maneira de obter a plataforma é através do site (www.premiere.globo.com), em diferentes valores. A plataforma está disponível para celular, smarTV, tablets e computador.

Assinante do GloboPlay também pode assistir a partida da Série B nesta quarta se também for assinante do Premiere.

Ficha técnica de Vasco x Ponte Preta hoje:

Data: 27/04/2022

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Premiere

Escalação de Vasco x Ponte Preta

Escalação do Vasco:​ Thiago Rodrigues, Gabriel Dias, Quintero, Anderson Conceição, Riquelme, Yuri, Matheus Barbosa, Nenê, Gabriel Pec, Erick e Raniel

Escalação do Ponte Preta: Caíque, Norberto, Thiago Oliveira, Fábio Sanches, Artur, Felipe, Léo Naldi, Ramon, Danilo, Echaporã e Lucca

Último jogo do Vasco x Ponte Preta

A última vez que Vasco e Ponte Preta se enfrentaram aconteceu em 29 de agosto de 2021, na temporada passada, pela 21ª rodada da Série B do Brasileirão.

Por 2 a 0, o time carioca superou o adversário com gols de Andrey e Caio Lopes. No histórico de confrontos, o Vasco também tem a vantagem com 7 vitórias contra 5 da Ponte, em 12 empates, de acordo com dados do portal de estatísticas Transfermarkt.

Confira no vídeo a seguir como foi o último jogo entre os times.

