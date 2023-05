Jogo do Vasco x Santos é hoje? Veja o calendário da Série A - 14/05

Na tarde deste domingo, 14 de maio, o jogo do Vasco vai ser contra o Santos pela sexta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O elenco carioca disputará o confronto no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro, às 16h, horário de Brasília. Saiba como assistir a partida e o horário os detalhes do Gigante da Colina.

Com seis pontos, o Vasco é o 14º colocado enquanto o Peixe está em nono com sete pontos.

Quem vai transmitir o jogo do Vasco hoje ao vivo?

O jogo do Vasco começa às 16h com transmissão na Globo e Premiere ao vivo neste domingo. O confronto é válido pela sexta rodada do Brasileirão.

A Globo exibe a partida para os estados do RJ, AP, RO, RR, AC, AM, PI, PB, RN, BA, ES, DF e a cidade de Juiz de Mora no estado de Minas Gerais com narração de Renata Silveira e análises de Ricardinho e Roger Flores.

Já o Premiere, pay-per-view do Globo, está disponível em todos os estados mas apenas na TV paga.

Quem mora nos estados citados pode acompanhar de graça no GloboPlay. É só se cadastrar na Conta Globo e acompanhar ao vivo a partida e com imagens.

Vasco x Santos

Domingo, 14 de maio de 2023 às 16h (Horário de Brasília)

Estádio São Januário, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Globo, Premiere e GloboPlay

Qual posição está o Vasco?

Com apenas seis pontos, o Vasco ocupa a 14ª posição da tabela de classificação do Brasileiro. O time soma uma vitória, três empates e uma derrota na temporada. Na última rodada, o elenco cruz-maltino empatou com o Coritiba fora de casa.

Na temporada passada, o Gigante da Colina conquistou o acesso depois de muitas temporadas sofrendo na segunda divisão. O principal objetivo do elenco é permanecer na Série A do Brasileirão.

O time não disputa outras competições na temporada, já que foi eliminado da Copa do Brasil pelo ABC.

Jogos da rodada da Série A do Brasileirão

A bola vai rolar em dez confrontos da sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A na temporada. Em pontos corridos, cada time disputa os três pontos na rodada.

Todas as vinte equipes entram em campo. O destaque fica para os clássicos do Athletico contra o Coritiba, o clássico mineiro entre América e Cruzeiro, e também entre Corinthians e São Paulo.

Confira todos os jogos da rodada da Série A e os horários de cada um.

Sábado, 13 de maio

Bahia x Flamengo - 16h

Fluminense x Cuiabá - 18h30

Palmeiras x RB Bragantino - 18h30

Atlético MG x Internacional - 21h

Domingo, 14 de maio

Vasco x Santos - 16h

Corinthians x São Paulo - 16h

Grêmio x Fortaleza - 16h

Goiás x Botafogo - 18h30

Athletico PR x Coritiba - 18h30

América MG x Cruzeiro - 18h30

