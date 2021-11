Jogo do Vasco x Botafogo hoje: onde assistir AO VIVO e horário (7/11)

Dia de clássico! Vasco e Botafogo se enfrentam neste domingo, 7, a partir das 16 horas, em partida válida pela 34ª rodada do Brasileiro da Série B. O duelo será realizado no Estádio São Januário, mas com transmissão da TV aberta e fechada. Saiba onde assistir jogo do Vasco x Botafogo hoje, ao vivo, e tudo sobre o confronto.

Onde assistir jogo do Vasco x Botafogo hoje?

O jogo do Vasco x Botafogo hoje ocorre a partir do horário das 16 horas e terá transmissão da TV aberta pela Globo, que exibe o clássico para parte de sua rede. No entanto, o torcedor também poderá assistir ao vivo a partida pelo Premiere, canal pay-per-view do Campeonato Brasileiro da Série A e B 2021.

Data: 7 de novembro 2021

Local: Estádio São Januário – Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 16 horas (horário de Brasília)

Onde assistir jogo do Vasco x Botafogo hoje: Globo e Premiere

Como as equipes chegam ao jogo?

Vindo de três jogos sem vitórias, sendo duas derrotas consecutivas, o Vasco se distanciou da briga por uma vaga no G-4. O Gigante da Colina inicia a rodada na sétima posição, mas a sete pontos do G-4. A cinco rodadas do fim do campeonato, uma nova derrota pode então praticamente eliminar as chances de acesso do clube.

Por outro lado, o Botafogo segue na vice-liderança da Série B, na cola do líder Coritiba. O Fogão tem 59 pontos e está com 98% de chances de conseguir o acesso, de acordo com dados do site “Infobola”, do matemático Tristão Garcia.

Qual a provável escalação de Vasco x Botafogo?

Em busca da vitória no clássico, as duas equipes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. A partir então do horário das 16 horas, a bola rola para o jogo do Vasco x Botafogo hoje, que o torcedor poderá assistir na TV aberta e fechada. Confira abaixo, quais os prováveis times para o duelo:

Vasco: Lucão; Léo Matos, Ricardo Graça, Leandro Castan e Zeca; Andrey, Bruno Gomes e Marquinhos Gabriel; Morato, Nenê e Germán Cano.

Botafogo: Diego Loureiro; Daniel Borges, Joel Carli, Kanu e Hugo; Pedro Castro, Matheus Frizzo e Luiz Henrique; Ronald, Marco Antônio e Rafael Navarro.

