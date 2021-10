Jogo do Vasco x CSA hoje AO VIVO: onde assistir e horário (29/10)

Vasco e CSA se enfrentam nesta sexta-feira, 29, a partir das 21h30, em duelo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida ocorre no Estádio São Januário, mas com transmissão na TV fechada. Saiba então onde assistir jogo do jogo do Vasco e CSA hoje ao vivo e tudo sobre o jogo.

Onde assistir jogo do Vasco e CSA hoje ao vivo?

O jogo do Vasco e CSA hoje, 29/10, não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o torcedor poderá assistir a partida ao vivo pelo SporTV e Premiere, canal pay-per-view que exibe então as partidas do campeonato.

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Data: 29 de outubro 2021

Local: Estádio São Januário – Rio de Janeiro (RJ)

Onde assistir Vasco e CSA ao vivo: SporTV e Premiere

Como as equipes chegam para a partida?

Embalado pelo sonho do acesso à primeira divisão, o Vasco pode ficar a três pontos do G-4, em caso de vitória nesta sexta. O Gigante da Colina atualmente é o sexto colocado da tabela com 47 pontos. Um triunfo não muda o clube de lugar na classificação, mas tira a diferença em três pontos para o Goiás, quarto colocado.

Por outro lado, o CSA chega ao duelo vindo de duas derrotas consecutivas e viu o sonho do acesso ficar mais distante. No entanto, um triunfo diante dos cariocas recoloca a equipe alagoana na disputa. Atualmente, o Azulão é o oitavo colocado, com 45 pontos, e pode roubar a posição do Vasco, em caso de triunfo.

Qual a provável escalação do jogo?

Em busca da vitória, os dois clubes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. A partir então do horário das 21h30, a bola rola para o jogo do Vasco e CSA, que o torcedor pode assistir ao vivo na tv fechada. Confira abaixo, quais os prováveis times para o duelo:

Vasco: Lucão, Zeca (Léo Matos), Walber, Leandro Castán e Riquelme; Bruno Gomes, Marquinhos Gabriel e Nenê; Morato, Cano e Gabriel Pec.

CSA: Thiago Rodrigues; Éverton Silva, Matheus Felipe, Lucão e Ernandes; Geovane, Yuri e Renato Cajá; Gabriel, Iury Castilho e Dellatorre.

