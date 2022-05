Confira quais são os jogos da Série C do Brasileirão. Foto: Reprodução / Thais Magalhães / CBF

Jogos da Série C do Brasileirão hoje: programação de sábado (28/05)

Neste sábado, 28 de maio, a oitava rodada da Série C do Campeonato Brasileiro vai começar com cinco confrontos que prometem agitar a tabela de classificação. As equipes de Figueirense, Vitória, Campinense e ABC entram em campo buscando os três pontos. Confira a seguir quais são os jogos da Série C do Brasileirão hoje e onde assistir.

Jogos da Série C do Brasileirão hoje

Cinco jogos da oitava rodada da Série C do Campeonato Brasileiro serão realizados neste sábado, 28 de maio de 2022.

As equipes de Figueirense e Ferroviário se enfrentam para disputarem a parte de cima da tabela, já que estão empatados em 12 pontos entre a quarta e a sexta posição. Já Campinense e Vitória aparecem na parte de baixo da classificação brigando para escapar do rebaixamento.

São José RS x Atlético CE

Data: 27/05/2022

Horário: 11h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Francisco Novelletto Neto, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul

Onde assistir: NSports

Figueirense x Ferroviário

Data: 27/05/2022

Horário: 15h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, em Santa Catarina

Onde assistir: NSports

Campinense x Vitória

Data: 27/05/2022

Horário: 17h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Amigão, em Campina Grande, na Paraíba

Onde assistir: BAND (Norte e Nordeste), Tik Tok e DAZN

Confiança x Aparecidense

Data: 27/05/2022

Horário: 18h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Batistão, em Aracaju, em Sergipe

Onde assistir: NSports

ABC x Brasil de Pelotas

Data: 27/05/2022

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Maria Lamas Farache, em Natal, no Rio Grande do Norte

Onde assistir: DAZN

Como funciona a Série C do Brasileirão?

A Série C do Brasileirão passou por uma reformulação em seu sistema de disputa para 2022. As mudanças foram realizadas pela própria CBF no início deste ano, providenciando um melhor torneio.

Vinte equipes disputam a Série C do Brasileirão em 2022. Diferente do ano passado, elas não serão divididas em grupos de dez cada. Agora, a competição será em turno único, onde todos os times se enfrentam. Os oito melhores colocados na tabela avançam para a segunda fase, enquanto os quatro últimos são rebaixados para a Série D.

Os oito melhores vão para a segunda fase da Série C, onde são divididos em dois grupos com quatro cada. Eles vão jogar em confrontos de ida e volta dentro de suas próprias chaves. Os dois melhores se garantem na Série B de 2023, enquanto os líderes vão disputar o título da temporada.

Como assistir a Série C do Brasileirão?

A Série C do Campeonato Brasileiro tem transmissão em diferentes meios de comunicação para o torcedor acompanhar ao vivo.

O canal da BAND, na TV aberta, exibe sempre aos sábados ou domingos para o Norte e Nordeste, sendo um por rodada. Basta sintonizar se você mora na região e curtir os melhores lances.

Para acompanhar online, o Tik Tok também exibe totalmente de graça sempre um jogo por rodada no fim de semana.

O serviço de streaming DAZN e o NSports, por assinatura, estão disponíveis somente de maneira online pelo site, computador, tablets e celular.