Jogos da Série D do Brasileirão hoje: horário e onde assistir (28/05/22)

A sétima rodada da Série D do Campeonato Brasileiro tem início neste sábado, 28 de maio de 2022, com equipes de todos os grupos da primeira fase da competição na temporada 2022. Confira a programação a seguir com todos os jogos da Série D do Brasileirão hoje e onde assistir ao vivo.

Quais são os jogos da Série D do Brasileirão hoje?

Vinte jogos da sétima rodada da primeira fase na Série D vão acontecer neste sábado, 28 de maio, com transmissão ao vivo para todos os torcedores.

Equipes como Paraná, Santo André, Brasiliense, Oeste, CSE, ASA, Ferroviária e Moto Club são alguns dos desafios que prometem agitar a fase de grupos da temporada, disputada em pontos corridos.

Todos os jogos são transmitidos pelo Instat TV, serviço de streaming. Confira a seguir quais são os jogos da Série D do Brasileirão hoje.

Tuna Luso x Moto Club

Data: 27/05/2022

Horário: 15h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Francisco Vasques, em Belém, no Pará

Onde assistir: Instat TV

Portuguesa x Cianorte

Data: 27/05/2022

Horário: 15h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Instat TV

Aimoré x Juventus

Data: 27/05/2022

Horário: 15h (Horário de Brasília)

Local: Estádio João Corrêa da Silveira, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul

Onde assistir: Instat TV

Paraná x Santo André

Data: 27/05/2022

Horário: 15h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Durival Britto e Silva, em Curitiba, no Paraná

Onde assistir: Instat TV

São Paulo Crystal x Retrô

Data: 27/05/2022

Horário: 15h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Carneirão, em Alagoinhas, na Bahia

Onde assistir: Instat TV

Juventude x 4 de Julho

Data: 27/05/2022

Horário: 15h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Municipal Marcos Pinheiro Neto, em São Mateus do Maranhão

Onde assistir: Instat TV

Brasiliense x Costa Rica MS

Data: 27/05/2022

Horário: 15h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Ciro Machado do Espírito Santo, em Brasília, no DF

Onde assistir: Instat TV

Fluminense PI x Pacajus

Data: 27/05/2022

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Lindolfinho, em Terasina, no Piauí

Onde assistir: Instat TV

Marcílio Dias x São Luiz

Data: 27/05/2022

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Doutor Hercílio Luz, em Itají, em Santa Catarina

Onde assistir: Instat TV

São Bernardo x Nova Iguaçu

Data: 27/05/2022

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo, em São Paulo

Onde assistir: Instat TV

Oeste x Pérolas Negras

Data: 27/05/2022

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Arena Barueri, em Barueri, no estado de São Paulo

Onde assistir: Instat TV

Caldense x Ferroviária

Data: 27/05/2022

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Doutor Ronaldo Junqueira, em Poços de Caldas, em Minas Gerais

Onde assistir: Instat TV

Real Noroeste x Bahia de Feira

Data: 27/05/2022

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca, no Espírito Santo

Onde assistir: Instat TV

Inter de Limeira x URT

Data: 27/05/2022

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira, no estado de São Paulo

Onde assistir: Instat TV

Porto Velho x Rio Branco AC

Data: 27/05/2022

Horário: 16h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho, em Rondônia

Onde assistir: Instat TV

Icasa x América RN

Data: 27/05/2022

Horário: 17h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Mauro Sampaio, em Juazeiro do Norte, no Ceará

Onde assistir: Instat TV

Náutico x Trem AP

Data: 27/05/2022

Horário: 18h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Flamarion Vasconcelos, em Boa Vista, no estado de Roraima

Onde assistir: Instat TV

Juazeirense x ASA

Data: 27/05/2022

Horário: 18h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Adauto Morais, em Juazeiro, na Bahia

Onde assistir: Instat TV

Tocantinópolis x Castanhal

Data: 27/05/2022

Horário: 18h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio João Ribeiro, em Toncatinópolis, em Tocantins

Onde assistir: Instat TV

CSE x Atlético BA

Data: 27/05/2022

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Juca Sampaio, em Palmeira dos Índios, em Alagoas

Onde assistir: Instat TV

Onde assistir a Série D?

Os jogos da Série D do Campeonato Brasileiro são transmitidos ao vivo através do serviço de streaming Instat TV, disponível nos horário da tarde e pela noite no fim de semana.

A plataforma está disponível através do site (instat.tv), também para aplicativo no Android ou iOS. Para acompanhar ao vivo todos os jogos da rodada, o torcedor deve fazer a inscrição no site, confirmar o seu e-mail e só então assistir cada um dos confrontos.

Entretanto, a partir da sétima rodada, a plataforma irá cobrar a assinatura de R$50,00.

Como funciona a Série D do Brasileirão?

Sessenta e quatro equipes disputam a primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Elas são divididas em oito grupos de oito, separadas por estados. O grupo A, por exemplo, são times do Norte.

Na primeira fase, são 14 rodadas com jogos de ida e volta, onde as equipes se enfrentam. Somente os quatro melhores colocados de cada grupo avançam até a segunda fase, onde em duas mãos disputam o mata-mata.

A competição segue até as oitavas de final, quartas, semifinal e a final. Os vencedores se garantem na terceira divisão.