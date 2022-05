Jogos da Série D do Brasileirão hoje: horário e onde assistir (29/05)

Jogos da Série D do Brasileirão hoje: horário e onde assistir (29/05)

Neste domingo, 29 de maio, onze partidas da sétima rodada da Série D do Campeonato Brasileiro serão realizadas no horário da tarde, movimentando ainda mais a primeira fase da competição na temporada 2022.Confira a programação completa de todos os jogos da Série D do Brasileirão hoje e onde assistir.

Jogos da Série D do Brasileirão hoje – 29/05/2022

Onze jogos da sétima rodada da Série D do Brasileirão acontecem hoje, domingo em 29 de maio, com transmissão ao vivo para todo o público do Brasil.

As equipes do Globo FC, FC Cascavel, Caxias, Santa Cruz e Jacuipense entram em campo para brigar pelos três pontos na rodada, buscando subir na classificação de seus grupos em busca da próxima fase. A Série D é realizada em pontos corridos por catorze rodadas.

Confira a seguir todos os jogos da Série D do Brasileirão de hoje.

Operário VG x Grêmio Anápolis

Data: 29/05/2022

Horário: 12h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Dito Souza, em Várzea Grande, no estado de Mato Grosso

Onde assistir: Instat TV

Globo FC x Sousa

Data: 29/05/2022

Horário: 15h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Manoel Dantas Barretto, em Ceará-Mirim, no Rio Grande do Norte,

Onde assistir: Instat TV

Pouso Alegre x Nova Venécia

Data: 29/05/2022

Horário: 15h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Manduzão, em Pouso Alegre, em Minas Gerais

Onde assistir: Instat TV

Próspera x Caxias

Data: 29/05/2022

Horário: 15h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Domingos Silveira Gonzales, em Tubarão, no Rio Grande do Sul

Onde assistir: Instat TV

Iporá x Ação MT

Data: 29/05/2022

Horário: 15h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Francisco José Ferreira, em Iporá, Goiás

Onde assistir: Instat TV

FC Cascavel x Azuriz

Data: 29/05/2022

Horário: 15h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Olímpico Regional Arnaldo Busatto, em Cascavel, no Paraná

Onde assistir: Instat TV

Amazonas x São Raimundo RR

Data: 29/05/2022

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio da Colina, em Manaus, na Amazonas

Onde assistir: Instat TV

Afogados x Crato

Data: 29/05/2022

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Municipal Valdemar Viana de Araújo, em Afogados da Ingazeira, Pernambuco

Onde assistir: Instat TV

Jacuipense x Lagarto

Data: 29/05/2022

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Eliel Martins, em Jacuípe, na Bahia

Onde assistir: Instat TV

Sergipe x Santa Cruz

Data: 29/05/2022

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Batistão, em Aracaju, no Sergipe

Onde assistir: Instat TV

Humaitá x São Raimundo AM

Data: 29/05/2022

Horário: 18h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Florestão, em Rio Branco, no Acre

Onde assistir: Instat TV

Onde assistir a Série D?

Os jogos da Série D do Campeonato Brasileiro hoje serão transmitidos apenas no serviço de streaming Instat TV, onde a plataforma cobra a assinatura de R$50,00.

O streaming está disponível no site oficial (instat.tv), e pelo aplicativo no Android ou iOS. Para acompanhar ao vivo todos os jogos da rodada, o torcedor deve fazer a inscrição no site, confirmar o seu e-mail e aí assistir os confrontos.

Como funciona a Série D do Brasileirão?

Sessenta e quatro equipes disputam a primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Elas são divididas em oito grupos de oito, separadas por estados. O grupo A, por exemplo, são times do Norte.

Na primeira fase, são 14 rodadas com jogos de ida e volta, onde as equipes se enfrentam. Somente os quatro melhores colocados de cada grupo avançam até a segunda fase, onde em duas mãos disputam o mata-mata.

A competição segue até as oitavas de final, quartas, semifinal e a final. Os vencedores se garantem na terceira divisão.

