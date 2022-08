Jogos de hoje pelo Brasileirão Série A: assistir 21ª rodada ao vivo

Cinco jogos acontecem neste sábado, 6 de agosto, pela vigésima primeira rodada do Brasileirão

São cinco os jogos de hoje pelo Brasileirão Série A, neste sábado, 6 de agosto. Todos os confrontos são válidos pela 21ª rodada, pelo segundo turno da temporada. São vinte equipes brigando pelo título na parte de cima da classificação, enquanto os quatro últimos tentam escapar do rebaixamento.

Confira a programação deste sábado e saiba onde assistir cada um deles ao vivo na TV e online.

Quais são os jogos de hoje pelo Brasileirão Série A?

São cinco jogos de hoje pelo Brasileirão Série A neste sábado, 6 de agosto. Cada um dos confrontos é válido pela vigésima primeira rodada da competição, pelo segundo turno.

Abrindo a rodada no sábado, o Juventude recebe o América Mineiro. As duas equipes estão na parte de baixo da tabela e por isso precisam dos três pontos hoje seja como for. Outra partida que promete grandes emoções vai ser entra o Botafogo e Ceará, também brigando para escaparem da zona de rebaixamento.

Na faixa das sete da noite, o Corinthians visita o Avaí. O Timão quer os três pontos para descontar a diferença que tem com o líder. Do outro lado, o RB Bragantino vai jogar contra o Atlético Goianiense também neste sábado.

Fechando a noite, o clássico nacional entre São Paulo e Flamengo promete bom futebol no horário das 20h30, pelo horário de Brasília. As duas equipes brigam na parte de cima da classificação e, por isso, quem vencer leva a melhor na briga pela liderança.

Confira a seguir os jogos de hoje pelo Brasileirão Série A.

Juventude x América MG

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul

Onde assistir: Premiere e Globo Play

Botafogo x Ceará

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Premiere e Globo Play

Avaí x Corinthians

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio Ressacada, em Florianópolis

Onde assistir: Premiere e Globo Play

Atlético GO x RB Bragantino

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia

Onde assistir: Premiere e Globo Play

São Paulo x Flamengo

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo

Onde assistir: Premiere e Globo Play

Classificação atualizada Brasileirão Série A

O Palmeiras é o líder da classificação do Campeonato Brasileiro da Série A. O elenco possui quatro pontos de vantagem com o segundo colocado, o Corinthians.

Dependendo do resultado na rodada, o alviverde pode se manter na liderança mas, se tropeçar, aí é o Timão quem pode ficar mais próximo do seu rival.

Na parte de baixo da tabela, lembrando que só os quatro últimos é quem são rebaixados. Por isso, a briga é intensa do começo ao fim da temporada.

1 Palmeiras – 42 pontos

2 Corinthians – 38 pontos

3 Fluminense – 35 pontos

4 Athletico PR – 34 pontos

5 Flamengo – 33 pontos

6 Internacional – 33 pontos

7 Atlético MG – 32 pontos

8 RB Bragantino – 30 pontos

9 Santos – 27 pontos

10 São Paulo – 26 pontos

11 Goiás – 25 pontos

12 Botafogo – 24 pontos

13 América MG – 24 pontos

14 Ceará – 24 pontos

15 Coritiba – 22 pontos

16 Avaí – 21 pontos

17 Cuiabá – 20 pontos

18 Fortaleza – 18 pontos

19 Atlético GO – 17 pontos

20 Juventude – 16 pontos

Quantas rodadas faltam para acabar o Brasileirão Série A?

Já foram 20 rodadas, por isso agora faltam apenas 18 rodadas para acabar o Brasileirão em 2022.

A competição é realizada em 38 rodadas, dividida em 19 rodadas no primeiro e segundo turno. Disputada em pontos corridos, cada vitória vale 3 pontos, o empate 1 para os dois clubes e a derrota nenhum para o perdedor.

Lembrando que são vinte times na disputa do Brasileirão, onde o primeiro é o líder ao fim da temporada, os quatro primeiros garantem vaga direta na Libertadores, e os quatro últimos vão para a segunda divisão do Brasileirão, a Série B, no ano seguinte.

