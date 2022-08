Neymar vai jogar hoje? Veja escalação do PSG x Clermont (06/8)

O PSG estreia na primeira rodada do Campeonato Francês neste sábado, 6 de agosto, contra o Clermont. A bola vai rolar às 16h (Horário de Brasília), mas tudo o que o torcedor quer saber é se Neymar vai jogar hoje? O astro brasileiro foi relacionado para a partida no Stade Gabriel-Montpied, prometendo bom futebol para lutar pela vitória.

Neymar vai jogar hoje no Campeonato Francês?

Sim, Neymar deve jogar hoje com o PSG contra o Clermont, na primeira rodada do Campeonato Francês, válido pela estreia da nova temporada. O time parisiense é o atual campeão francês.

O brasileiro está presente na lista de relacionados do técnico Christophe Galtier e, por isso, deve vestir a camisa do clube no time titular para o jogo deste sábado. Durante o mês de julho, Neymar esteve presente com o elenco no Japão, onde disputaram amistosos na pré-temporada.

O atacante foi titular em dois confrontos, enquanto ficou na reserva no outro. Na final da Supercopa da França, contra o Nantes, marcou presença no time principal e marcou dois gols, que resultou no título do clube.

Hoje, Neymar deve ser titular com o PSG.

Confira os relacionados para o jogo do PSG hoje.

Escalação do Clermont hoje: Diaw; Borges, Ogier, Seidu, Zeffane; Gonalons, Gastlen, Dossou, Allevinah; Andric e Berthomier.

Escalação do PSG hoje: Donnarumma; Sergio Ramos, Marquinhos, Kimpembe, Hakimi; Verratti, Vitinha, Nuno Mendes; Neymar, Sarabia e Neymar. Para o técnico do Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, o atacante Mbappé é o único desfalque. O francês ainda se recupera de lesão e por isso vai desfalcar os visitantes.

Onde assistir Clermont x PSG hoje?

O jogo do PSG hoje vai passar na ESPN e Star +, a partir das quatro da tarde, pelo horário de Brasília.

O canal da ESPN está disponível apenas em operadoras de TV por assinatura, com transmissão para todos os estados do Brasil. É só sintonizar a programação e curtir ao vivo o melhor do futebol francês.

Outar opção é acompanhar online, através do serviço de streaming Star +, disponível para o aplicativo do celular, tablet, computador ou smart TV.

