Jogos do Brasileirão hoje (6/11): onde assistir AO VIVO e horário

O Campeonato Brasileiro dá sequência aos seus confrontos neste sábado, 6 de novembro de 2021. Em reta final de temporada, as quatro divisões do futebol nacional apresentam partidas, com transmissões ao vivo na TV aberta, fechada e no streaming. Saiba então quais e onde assistir os jogos do Brasileirão de hoje.

Quais os jogos do Brasileirão de hoje?

Neste sábado, 6 de novembro de 2021, as quatro divisões do futebol brasileiro apresentam partidas. Serão três jogos do Brasileirão hoje pela Série A, três pela segunda divisão, dois pela Série C e, por fim, apenas um confronto válido pela quarta e última divisão do futebol nacional.

Brasileirão Série A

O Campeonato Brasileiro da Série A terá três duelos neste sábado. Às 17 horas, Corinthians e Fortaleza abrem a 30ª rodada da competição com duelo na Neo Química Arena. Logo depois, às 19h, o Gre-Nal agita o futebol brasileiro no Estádio do Beira-Rio. Já às 21h, Fluminense e Sport se enfrentam no Maracanã.

Corinthians x Fortaleza – 17h – Premiere

Internacional x Grêmio – 19h – Premiere

Fluminense x Sport – 21h – SporTV (Menos RJ) e Premiere

Brasileirão Série B

A Série B dá continuidade a 34ª rodada do campeonato, com três jogos do Brasileirão hoje. Às 16h15, Náutico e Coritiba jogam no Estádio dos Aflitos. Logo depois, Operário e Goiás se enfrentam, às 18h30, no Germano Krüger. Por fim, Confiança e Brusque fecham as partidas da segunda divisão neste sábado, às 19h.

Náutico x Coritiba – 16h15 – SporTV e Premiere

Operário x Goiás – 18h30 – SporTV e Premiere

Confiança x Brusque – 19h – SporTV 3 e Premiere

Brasileirão Série C

A terceira divisão do futebol brasileiro apresenta apenas duas partidas neste sábado. Pela última rodada do quadrangular final, Ituano e Botafogo jogam no Estádio Novelli Júnior, às 17h. De forma simultânea, Paysandu e Criciúma jogam no Estádio Curuzu.

Ituano x Botafogo-PB – 17h – Band, Tik Tok e DAZN

Paysandu x Criciúma – 17h – DAZN e Band (PA)

Brasileirão Série D

Na quarta divisão do futebol, Campinense x Aparecidense fazem o único jogo do Brasileirão hoje da Série D. As equipes fazem o primeiro duelo da final, a partir das 16h.

Campinense x Aparecidense – 16h – TV Brasil e Eleven Sports

Onde assistir aos jogos de hoje no Brasileirão?

Os canais SporTV, Premiere, TV Brasil e BAND e os serviços de streaming DAZN e Eleven Sports são os responsáveis por transmitir ao público os jogos das quatro divisões ao vivo.

Saiba como e onde assistir através deles.

SAIBA QUAIS SÃO TODOS OS JOGOS DE HOJE

SportTV

O canal da Rede Globo está disponível apenas em operadoras por assinatura. Dessa maneira, para ter acesso, você deve entrar em contato com a empresa e escolher o melhor pacote que lhe interessa.

Por fim, você pode acompanhar o canal ao vivo tanto pela televisão quanto pelos aplicativos do SporTV, GloboPlay ou também GloboSat.

SKY – 39 / 439

OI – 39

VIVO – 39 / 339 / 819 / 539

CLARO TV – 39 / 539

DIRECT TV – 2135

Premiere

O serviço de pay-per-view da Rede Globo disponibiliza uma variada de opções de canais com jogos de futebol tanto para a Série A como a B. Entretanto, para ter acesso, você deve escolher o tipo de plano que melhor lhe interessa e assinar por assinatura.

Através do site oficial (www.premiere.globo.com), o Premiere disponibiliza as diferentes opções de assinatura. Além disso, você pode assistir através da televisão ou pelo aplicativo do Premiere, disponível na loja do Android e iOS.

TV Brasil

Já a Série D, a última divisão do Brasileirão, você assiste aos jogos através da TV Brasil, ou seja, canal aberto para os torcedores em todas as televisões. Entretanto, a emissora só transmite um jogo por rodada e fim de semana.

SKY – 23

OI – 20 / 21 / 25

VIVO – 199 / 234 / 503

CLARO TV – 9 / 531

DAZN

Por fim, se você tem o interesse de acompanhar os jogos da Série C de perto, deve assinar o serviço de streaming DAZN, por assinatura, e escolher qual é o melhor pacote de valores para o seu bolso. Você deve acessar o serviço através do site oficial (www.dazn.com) ou até mesmo pelo aplicativo disponível na loja iOS ou Android.