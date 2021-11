Saiba onde assistir aos jogos de hoje ao vivo na TV, sábado (06/11)

O sábado, 06 de novembro de 2021, apresenta uma programação diversificada de campeonatos de futebol nacionais e internacionais com a bola rolando em três partidas na Série A do Brasileirão. Enquanto isso, o Campeonato Francês segue com mais uma rodada. Dessa maneira, saiba onde assistir aos jogos de hoje ao vivo.

Onde assistir aos jogos de hoje, sábado, ao vivo?

Brasileirão Série A

Corinthians x Fortaleza – 17h – Premiere

Internacional x Grêmio – 19h – Premiere

Fluminense x Sport – 21h – SporTV (Menos RJ) e Premiere

Brasileirão Série B

Náutico x Coritiba – 16h15 – SporTV e Premiere

Operário x Goiás – 18h30 – SporTV e Premiere

Confiança x Brusque – 19h – SporTV 3 e Premiere

Brasileirão Série C

Ituano x Botafogo-PB – 17h – Band (PA), Tik Tok e DAZN

Paysandu x Criciúma – 17h – DAZN

Brasileirão Série D

Campinense x Aparecidense – 16h – TV Brasil e Eleven Sports

Libertadores Feminina

Cerro Porteño x Yaracuyanos – 17h30 – Star + e Facebook da Libertadores

Ferroviária x Cuenca – 17h30 – Fox Sports e Facebook da Libertadores

Santiago Morning x Avaí Kindermann – 19h45 – Fox Sports e Facebook da Libertadores

Sol de América x Santa Fé – 19h45 – Star + e Facebook da Libertadores

Copa Brasil de Masters

Cruzeiro x Santos – 11h – SporTV

Campeonato Mineiro Segunda Divisão

SE Patrocinense x Uberaba – 15h – TV da Federação Mineira de Futebol

Araxá x Inter de Minas – 15h – TV da Federação Mineira de Futebol

Copa Espírito Santo

Capixaba x Rio Branco VN -15h – Eleven Sports

Rio Branco ES x Aster – 15h – TV Educativa ES

Serra x Vilhavelhense – 15h – Eleven Sports

Campeonato Inglês

Manchester United x Manchester City – 09h30 – ESPN Brasil

Chelsea x Burnley – 12h – ESPN Brasil

Crystal Palace x Wolves – 12h – ESPN 2

Brentford x Norwich – 12h – Star +

Brighton x Newcastle – 14h30 – ESPN Brasil

Campeonato Italiano

Spezia x Torino – 11h – Star +

Juventus x Fiorentina – 14h – Fox Sports

Cagliari x Atalanta – 16h45 – ESPN

Campeonato Espanhol

Espanyol x Granada – 10h – Star +

Celta de Vigo x Barcelona – 12h15 – Star +

Alavés x Levante – 14h30 – Star +

Real Madrid x Rayo Vallecano – 17h – ESPN Brasil

Campeonato Alemão

Bayern de Munique x Freiburg – 11h30 – OneFootball

Bochum x Hoffenheim – 11h30 – OneFootball

Stuttgart x Arminia – 11h30 – OneFootball

Wolfsburg x Augsburg – 11h30 – OneFootball

RB Leipzig x Borussia Dortmund – 14h30 – BAND e OneFootball

Campeonato Alemão Segunda Divisão

Fortuna Dusseldorf x Hannover – 09h30 – OneFootball

Paderborn x FC Ingolstadt – 09h30 – OneFootball

Jahn Regensburg x Hansa Rostock – 09h30 – OneFootball

Karlsruher x Hamburgo – 16h30 – OneFootball

Campeonato Francês

Lille x Angers – 13h – Star +

Bordeaux x PSG – 17h – Star +

Campeonato Português – Jogos de hoje ao vivo

Vizela x Tondela – 12h30 – Sem transmissão

Portimonense x Belenenses – 15h – Sem transmissão

Vitória SC x Moreirense – 17h30 – Sem transmissão

Campeonato Turco – Jogos de hoje ao vivo

Besiktas x Trabzonspor – 13h – DAZN

Campeonato Argentino – Jogos de hoje ao vivo

Godoy Cruz x Talleres – 15h45 – Star +

Colón x Club Atlético Platense – 15h45 – Sem transmissão

Independiente x Arsenal Sarandí – 18h – Star +

Tucuman x Racing – 20h15 – Star +

Campeonato Chileno – Jogos de hoje ao vivo

Colo-Colo x Santiago Wanderers – 18h – Estádio TNT

Campeonato Holandês – Jogos de hoje ao vivo

NEC x Heerenveen – 14h45 – Sem transmissão

Willem II x Sparta Roterdã – 16h – Star +

Zwolle x Cambuur – 17h – Sem transmissão

