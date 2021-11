Jogos do Brasileirão hoje da Série A e B: veja onde assistir – 4/11

O Campeonato Brasileiro de futebol segue a todo vapor nesta reta final da temporada de 2021. A quinta-feira, 4 de novembro de 2021, apresenta três partidas por duas divisões da competição nacional. Por isso, saiba quais são os jogos do Brasileirão de hoje e onde assistir as partidas em tempo real.

Quais os jogos do Brasileirão de hoje?

Nesta quinta-feira, 4 de novembro, o Campeonato Brasileiro terá três confrontos. Será uma partida antecipada da 31ª rodada da elite do futebol nacional e outros dois confrontos da 33ª rodada da Série B da competição. Todos os jogos do Brasileirão de hoje terão transmissão ao vivo na TV fechada ou então no pay-per-view.

Brasileirão Série A

A Série A do futebol brasileiro terá neste dia 4, um jogo antecipado da 31ª rodada. Às 21 horas, o Cuiabá recebe a Chapecoense, na Arena Pantanal, em jogo de situações opostas no campeonato.

Enquanto a vitória passa a deixar o Dourado de olho em uma vaga na Libertadores, para o Verdão do Oeste o triunfo serve para manter viva a esperança de permanecer na primeira divisão.

Cuiabá x Chapecoense – 21h – Premiere

Brasileirão Série B

Já na Série B, dois jogos do Brasileirão hoje ocorrem. Às 19h, Guarani e Vasco se enfrentam no Estádio Brinco de Ouro, em disputa direta para se aproximarem do G-4. Já no encerramento da rodada, o CRB recebe o Sampaio Corrêa, às 21h30, no Estádio Rei Pelé.

Guarani x Vasco – 19h – SporTV e Premiere

CRB x Sampaio Corrêa – 21h30 – SporTV e Premiere

Como assistir aos jogos do Brasileirão hoje?

Os canais SporTV e Premiere são os responsáveis por transmitir ao público os jogos das duas divisões ao vivo nesta quinta-feira. Saiba então como e onde assistir através deles.

SportTV

O canal da Rede Globo está disponível apenas em operadoras por assinatura. Dessa maneira, para ter acesso, você deve entrar em contato com a empresa e escolher o melhor pacote que lhe interessa.

Por fim, você pode acompanhar os jogos do Brasileirão hoje no canal ao vivo tanto pela televisão quanto pelos aplicativos do SporTV, GloboPlay ou também GloboSat.

SKY – 39 / 439

OI – 39

VIVO – 39 / 339 / 819 / 539

CLARO TV – 39 / 539

DIRECT TV – 2135

Premiere

O serviço pay-per-view da Rede Globo disponibiliza uma variada de opções de canais com jogos de futebol tanto para a Série A como a B. Entretanto, para ter acesso, você deve escolher o tipo de plano que melhor lhe interessa e assinar por assinatura.

Através do site oficial (www.premiere.globo.com), o Premiere disponibiliza as diferentes opções de assinatura. Além disso, você pode assistir através da televisão ou pelo aplicativo do Premiere, disponível na loja do Android e iOS.

SAIBA COMO ASSISTIR TODOS OS JOGOS DE HOJE