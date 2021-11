Saiba onde assistir aos jogos de futebol hoje ao vivo, quinta-feira (04/11)

Uma programação diversificada em campeonatos nacionais e internacionais no futebol será realizada nesta quinta-feira, 04 de novembro de 2021, com a bola rolando em uma partida na Série A do Brasileirão. Enquanto isso, a Liga Europa abre a quarta rodada. Dessa maneira, saiba onde assistir aos jogos de hoje ao vivo.

Quia são os jogos de hoje ao vivo, quinta-feira, e onde assistir na TV?

Nesta quinta-feira, a partida atrasada da 31ª rodada da Série A acontece entre Cuiabá e Chapecoense enquanto buscam subir na classificação na temporada. Já a Liga Europa realiza jogos da quarta rodada na fase de grupos.

Dessa maneira, confira onde assistir aos jogos de hoje ao vivo.

Brasileirão Série A

Cuiabá x Chapecoense – 21h – Premiere

Brasileirão Série B

Guarani x Vasco – 19h – SporTV e Premiere

CRB x Sampaio Corrêa – 21h30 – SporTV e Premiere

Libertadores Feminina

Corinthians x San Lorenzo – 17h30 – Fox Sports e Facebook da Libertadores

Deportivo Cali x Alianza Lima – 17h30 – Star + e Facebook da Libertadores

Real Tomayapo x Universidad del Chile – 19h45 – Star + e Facebook da Libertadores

Nacional x Deportivo Capiatá – 19h45 – Star + e Facebook da Libertadores

Campeonato Mineiro Segunda Divisão

Figueirense x Poços de Caldas – 15h – TV da Federação Mineira de Futebol

Campeonato Paraibano Segunda Divisão

Femar x Internacional-PB – 15h – Eleven Sports

Sabugy x Picuiense – 15h – Eleven Sports

Queimadense x Serrano – 15h – Eleven Sports

CSP x Desportiva Guarabira – 19h – Eleven Sports

Copa Verde

Vila Nova x Aquidauense – 19h30 – Eleven Sports

Liga Europa

Galatasaray x Lokomotiv Moscow – 14h45 – Star +

Real Sociedad x Sturm – 14h45 – Star +

Racing Genk x West Ham – 14h45 – Star +

Brondby x Rangers – 14h45 – Star +

Légia Varsóvia x Napoli – 14h45 – ESPN

Lyon x Sparta Praga – 14h45 – ESPN Brasil

Olympiacos x Eintracht Frankfurt – 14h45 – Star +

Monaco x PSV – 14h45 – Fox Sports

Leicester x Spartak Moscow – 17h – Star +

Braga x Ludogorets – 17h – Star +

Bayer Leverkusen x Betis – 17h – ESPN

Antwerp x Fenerbahce – 17h – Star +

Ferencávaros x Celtic – 17h – Star +

Estrela Vermelha x Midtjylland – 17h – Star +

Dínamo de Zagreb x Rapid Vienna – 17h – Star +

Olmypique de Marseille x Lazio – 17h – TV Cultura e ESPN

Conference League – Jogos de hoje ao vivo

Kairat x Qarabag – 12h30 – Star +

Flora x Anorthosis – 12h30 – Star +

Randers FC x Jablonec – 14h45 – Star +

Omonia x Basileia – 14h45 – Star +

Gent x Partizan – 14h45 – Star +

Zorya x CSKA Sofia – 14h45 – Sem transmissão

Lincoln Red x Slovan Bratislava – 14h45 – Star +

LASK x Alashkert – 14h45 – Star +

AZ x Cluj – 14h45 – Star +

Maccabi Tel Aviv x HJK – 14h45 – Star +

Rennes x Mura – 17h – Star +

PAOK x Copenague – 17h – Star +

Slavia Praga x Maccabi Haifa – 17h – Star +

Roma x Bodo/Glimt – 17h – Star +

Union Berlin x Feyenoord – 17h – Star +

Tottenham x Vitesse – 17h – Star +

Campeonato Chileno – Jogos de hoje ao vivo

Palestino x Unión La Calera – 15h30 – Estádio TNT

Universidad Católica x Antofagasta – 18h – Sem transmissão

Ñublense x Univ. de Chile – 20h30 – Estádio TNT

Leia também

História da Copa do Mundo: como surgiu e maiores campeões

Maiores campeões da Libertadores: brasileiros estão longe do topo da lista