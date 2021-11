Quais são os jogos do Brasileirão hoje e onde assistir ao vivo – 12/11

Com o Campeonato Brasileiro em reta final, o número de jogos da competição diminuem e, nesta sexta-feira, 12, o Nacional apresenta apenas uma partida, válida pela segunda divisão. Veja então abaixo quais os jogos do Brasileirão hoje e onde assistir ao vivo.

Quais os jogos do Brasileirão de hoje, 12/11?

Nesta sexta-feira, 12 de novembro, apenas uma divisão do Campeonato Brasileiro apresenta partidas. Para iniciar a 36ª rodada da Série B 2021, CSA e Confiança se enfrentam em situações totalmente opostas na tabela. O confronto terá transmissão ao vivo da TV fechada e do pay-per-view do campeonato.

As competições da Séries C e D possuem apenas confrontos da decisão do título para realizarem. Por outro lado, a primeira e segunda divisão, por serem no formato de pontos corridos, realizam as últimas rodadas ao longo das próximas semanas.

Série B 2021

As equipes do CSA e Confiança fazem o único jogo do Brasileirão hoje. Às 21h30, os clubes se enfrentam no Estádio Rei Pelé, na abertura da 36ª rodada da Série B 2021. Enquanto o time alagoano busca o triunfo para buscar uma vaga no G-4, o Gigante Azulino precisa vencer para se aproximar de sair da zona do rebaixamento.

CSA x Confiança – 21h30 – SporTV 3 e Premiere

Como assistir aos jogos do Campeonato Brasileiro?

Os canais SporTV e Premiere são os responsáveis por transmitir ao público os jogos do Brasileirão de hoje. Saiba então como e onde assistir através deles a seguir.

SportTV – jogos de Brasileirão hoje

O canal da Rede Globo está disponível apenas em operadoras por assinatura. Dessa maneira, para ter acesso, você deve entrar em contato com a empresa e escolher o melhor pacote que lhe interessa.

Por fim, você pode acompanhar o canal ao vivo tanto pela televisão quanto pelos aplicativos do SporTV, GloboPlay ou também GloboSat.

Premiere – jogos de Brasileirão hoje

O serviço pay-per-view da Rede Globo disponibiliza uma variada de opções de canais com jogos de futebol tanto para a Série A como a B. Entretanto, para ter acesso, você deve escolher o tipo de plano que melhor lhe interessa e assinar.

Através do site oficial (www.premiere.globo.com), o Premiere disponibiliza as diferentes opções de assinatura. Além disso, você pode assistir através da televisão ou pelo aplicativo, disponível na loja do Android e iOS.

