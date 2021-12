Jogos do Brasileirão hoje: onde assistir a última rodada de 2021

A última rodada do Brasileirão nesta quinta-feira, 09 de dezembro de 2021, promete grandes emoções ao torcedor com a disputa pela Libertadores entre as equipes e a luta para escapar do rebaixamento. Acompanhe todos os jogos de hoje do Brasileirão e saiba onde assistir cada um deles ao vivo.

Quais são os jogos do Brasileirão de hoje?

Dez confrontos válidos pela última rodada do Brasileirão serão realizados nesta quinta-feira, 09 de dezembro, com diferentes disputas em campo. De um lado, as equipes continuam lutando para buscar uma vaga na fase de grupos e também na preliminar da Libertadores no ano que vem.

Enquanto isso, o duelo para escapar do rebaixamento até a segunda divisão segue viva entre quatro equipes. Dessa maneira, confira o calendário completo de jogos de hoje no Brasileirão e saiba onde assistir cada um deles.

Fortaleza x Bahia – 21h30 – TNT (Menos CE), Estádio TNT, HBO Max e Premiere

Atlético-GO x Flamengo – 21h30 – Premiere

Palmeiras x Ceará – 21h30 – Space (Menos SP), Estádio TNT, HBO Max e Premiere

Fluminense x Chapecoense – 21h30 – Globo (RJ, PE, AP, RR, AC, RO, AM, PA, MA, PI, RN, PB, SE, BA, TO, GO, ES, MG só Juiz de Fora e SC) e Premiere

América-MG x São Paulo – 21h30 –Globo (SP, DF, MG, CE, AL, MT, MS e PR) e Premiere

Sport x Athletico-PR – 21h30 – Sem transmissão

RB Bragantino x Internacional – 21h30 – SporTV 3 e Premiere

Juventude x Corinthians – 21h30 – Premiere

Santos x Cuiabá – 21h30 – Premiere

Grêmio x Atlético-MG – 21h30 – Globo (RS), SporTV (Menos RS) e Premiere

Pela 38ª rodada, a última do ano, acompanhe os embates entre as equipes. O Atlético Mineiro já é o campeão, enquanto Chapecoense e Sport já estão rebaixadas de maneira oficial, faltando duas vagas apenas para conhecermos.

Como assistir ao Brasileirão 2021?

As emissoras Globo, SporTV e Premiere são os grandes responsáveis por transmitirem a primeira divisão do Brasileirão em todo o Brasil.

Globo – jogos do Brasileirão hoje

A emissora de televisão aberta é o carro chefe na transmissão dos jogos da Série A. Pela última rodada, os confrontos vão tomar as telas do canal em todo o país, de acordo com cada programação.

SportTV – jogos do Brasileirão hoje

O canal da Rede Globo está disponível apenas em operadoras por assinatura. Dessa maneira, para ter acesso, você deve entrar em contato com a empresa e escolher o melhor pacote que lhe interessa.

Por fim, você pode acompanhar o canal ao vivo tanto pela televisão quanto pelos aplicativos do SporTV, GloboPlay ou também GloboSat.

Premiere – jogos do Brasileirão hoje

O serviço de streaming da Rede Globo disponibiliza uma variada de opções de canais com jogos de futebol tanto para a Série A como a B. Entretanto, para ter acesso, você deve escolher o tipo de plano que melhor lhe interessa e assinar por assinatura.

Através do site oficial (www.premiere.globo.com), o Premiere disponibiliza as diferentes opções de assinatura. Além disso, você pode assistir através da televisão ou pelo aplicativo do Premiere, disponível na loja do Android e iOS.

